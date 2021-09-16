Правда ли, что суд раввината Израиля вынес решение о "смертельной опасности" вакцин от коронавируса?

Израиль довольно быстро стал одним из лидеров по уровню вакцинации населения. Хотя сейчас этот показатель остаётся на довольно высоком уровне, власти столкнулись с той же проблемой, что и во многих других странах, — с противниками прививок и скептиками. При этом, как показывают социологические опросы, особенно низкое желание ставить прививку выражали израильские арабы, эмигранты из стран бывшего СССР и представители ультраортодоксальных иудеев. Хотя некоторые раввины публикуют фотографии из больниц, где проводят вакцинацию, и призывают привиться от коронавируса, множество их коллег придерживались или продолжают придерживаться противоположной позиции.

В Израиле, помимо светской судебной власти, работают и раввинские суды. Они выносят решения по семейным спорам и религиозным вопросам. В ряде других случаев вердикт раввинского суда считается эквивалентным постановлению светского судьи. Помимо 12 региональных раввинских судов существует и Высший раввинский суд, возглавляемый одним из двух главных раввинов Израиля. На официальном сайте учреждения нам не удалось найти вердикты, скриншоты которых распространяют в интернете. Более того, решения по вопросам, связанным со здравоохранением, не входят в сферу ответственности этого судебного органа.

Скриншоты, появившиеся в начале сентября на нескольких сайтах и в разных социальных сетях, в большинстве случаев сопровождаются подписью о том, что на картинке представлено ”решение Главного суда раввината Израиля”. Вердикт якобы основан на ”тщательной проверке фактов, множестве свидетельств, которые однозначно доказывают смертельную опасность вакцинирования” и ”распространяется на территорию Государства Израиль ”. Участники религиозного суда, как утверждают интернет-пользователи, постановили, что необходимо запретить давление на не желающих вакцинироваться, а также вакцинацию детей и подростков. Скриншоты довольно активно распространяют во ”ВКонтакте” , LiveJournal, Facebook , ”Яндекс.Дзене” , Cont.ws и на других платформах. 7 сентября 2021 года об этом ”судебном решении” рассказала в прямом эфире на YouTube актриса Мария Шукшина — одна из самых медийных представительниц российских антиваксеров, которую неоднократно ловили на распространении фейков о коронавирусе. На момент написания этого материала видео на канале Шукшиной посмотрели почти 300 000 раз.

Скриншоты документов, которые прилагают к якобы новости о решении суда, объединены в одну картинку — с помощью поиска по фото её можно найти только в русскоязычном интернете. Качество изображения довольно низкое, поэтому различить хоть что-нибудь на скриншоте в правом нижнем углу мы не смогли. При этом два других ”судебных решения” были приняты разными инициативными группами и в разное время.

Самый большой из скриншотов (слева) начали тиражировать совсем недавно — в конце августа на иврите и в начале сентября на русском. Именно его текст зачитывала на своём круглом столе Шукшина. Хотя документ подписали четверо раввинов, никакого отношения к Высшему раввинскому суду (и, следовательно, юридической силы) он не имеет. На скриншоте говорится о том, что после обсуждения с экспертами (их имена не названы) подписанты пришли к выводу о потенциальной опасности прививки от коронавируса — в тексте приводят, в частности, популярное заблуждение о влиянии вакцины на фертильность. Исходя из наличия у вакцин побочных эффектов, подписанты делают вывод о том, что, согласно иудейскому праву, от прививки (и принуждения к вакцинации) нужно отказаться, особенно если речь идёт о детях. Свои подписи под заявлением поставили Цви Гринхойз, Янун Малахи, Овадья бен Хагар Яков Йосеф и Моше Мордехай Карп.