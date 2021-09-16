Правда ли, что суд раввината Израиля вынес решение о "смертельной опасности" вакцин от коронавируса?
Скриншоты, появившиеся в начале сентября на нескольких сайтах и в разных социальных сетях, в большинстве случаев сопровождаются подписью о том, что на картинке представлено ”решение Главного суда раввината Израиля”. Вердикт якобы основан на ”тщательной проверке фактов, множестве свидетельств, которые однозначно доказывают смертельную опасность вакцинирования” и ”распространяется на территорию Государства Израиль”. Участники религиозного суда, как утверждают интернет-пользователи, постановили, что необходимо запретить давление на не желающих вакцинироваться, а также вакцинацию детей и подростков. Скриншоты довольно активно распространяют во ”ВКонтакте”, LiveJournal, Facebook, ”Яндекс.Дзене”, Cont.ws и на других платформах. 7 сентября 2021 года об этом ”судебном решении” рассказала в прямом эфире на YouTube актриса Мария Шукшина — одна из самых медийных представительниц российских антиваксеров, которую неоднократно ловили на распространении фейков о коронавирусе. На момент написания этого материала видео на канале Шукшиной посмотрели почти 300 000 раз.
В Израиле, помимо светской судебной власти, работают и раввинские суды. Они выносят решения по семейным спорам и религиозным вопросам. В ряде других случаев вердикт раввинского суда считается эквивалентным постановлению светского судьи. Помимо 12 региональных раввинских судов существует и Высший раввинский суд, возглавляемый одним из двух главных раввинов Израиля. На официальном сайте учреждения нам не удалось найти вердикты, скриншоты которых распространяют в интернете. Более того, решения по вопросам, связанным со здравоохранением, не входят в сферу ответственности этого судебного органа.
Израиль довольно быстро стал одним из лидеров по уровню вакцинации населения. Хотя сейчас этот показатель остаётся на довольно высоком уровне, власти столкнулись с той же проблемой, что и во многих других странах, — с противниками прививок и скептиками. При этом, как показывают социологические опросы, особенно низкое желание ставить прививку выражали израильские арабы, эмигранты из стран бывшего СССР и представители ультраортодоксальных иудеев. Хотя некоторые раввины публикуют фотографии из больниц, где проводят вакцинацию, и призывают привиться от коронавируса, множество их коллег придерживались или продолжают придерживаться противоположной позиции.
Скриншоты документов, которые прилагают к якобы новости о решении суда, объединены в одну картинку — с помощью поиска по фото её можно найти только в русскоязычном интернете. Качество изображения довольно низкое, поэтому различить хоть что-нибудь на скриншоте в правом нижнем углу мы не смогли. При этом два других ”судебных решения” были приняты разными инициативными группами и в разное время.
Самый большой из скриншотов (слева) начали тиражировать совсем недавно — в конце августа на иврите и в начале сентября на русском. Именно его текст зачитывала на своём круглом столе Шукшина. Хотя документ подписали четверо раввинов, никакого отношения к Высшему раввинскому суду (и, следовательно, юридической силы) он не имеет. На скриншоте говорится о том, что после обсуждения с экспертами (их имена не названы) подписанты пришли к выводу о потенциальной опасности прививки от коронавируса — в тексте приводят, в частности, популярное заблуждение о влиянии вакцины на фертильность. Исходя из наличия у вакцин побочных эффектов, подписанты делают вывод о том, что, согласно иудейскому праву, от прививки (и принуждения к вакцинации) нужно отказаться, особенно если речь идёт о детях. Свои подписи под заявлением поставили Цви Гринхойз, Янун Малахи, Овадья бен Хагар Яков Йосеф и Моше Мордехай Карп.
Отметим, что заголовок этого документа совпадает с названием онлайн-конференции, которую провела в конце июля 2021 года организация ”Информированный выбор” (видео на ее сайте появилось позднее, 12 августа). Достоверно утверждать о связи между документом и этой дискуссией мы не можем — судя по видео, в нём не принимали участие подписавшие документ раввины. Тем не менее если они основывались именно на этой дискуссии, то подбор её участников недвусмысленно сообщает о ”независимости” экспертов, на чьих доказательствах построено распространившееся в интернете заявление. Среди выступавших был, например, один из бывших руководителей Pfizer, а теперь ”герой антиваксеров” Майк Ядон, американский кардиолог Питер Маккуло (весной 2021 года он заявлял, что у людей моложе 50 лет нет риска для здоровья в случае заболевания) и нью-йоркский врач Владимир (Зев) Зеленко — он предлагал лечить коронавирус смесью антималярийных препаратов и безосновательно утверждал, что такой способ одобрили американские власти (впоследствии из-за этого против него начали расследование).
Вторую картинку (слева вверху) начали размещать в социальных сетях ещё в конце 2020 года. Документ озаглавлен ”Предупреждение и строгий запрет на получение вакцины от коронавируса” и действительно подписан несколькими раввинами: Давидом Михаэлем Шмиделем, Цви Арье Заргером и Хароимом Хаимом Рабиновичем. В январе 2021 года об этом заявлении даже рассказывали в некоторых израильских СМИ, при этом сообщив, что Рабинович позднее заявил, что подписанный документ был опубликован ”без его ведома и к его неудовольствию”. В этом тексте, как и в рассмотренном выше, нашли отражение популярные фейки о вакцинах — не только о риске бесплодия, но и об их способности изменять ДНК. Более того, авторы утверждают о существовании сразу нескольких (и при этом не названных прямо) лекарств от COVID-19, применение которых ”блокирует медицинский истеблишмент”, — это также довольно популярное среди антиваксеров заблуждение, во многом связанное с упомянутым выше Зеленко.
Таким образом, тиражируемые в русскоязычном интернете скриншоты никак не связаны с Высшим раввинским судом Израиля. Мы смогли проследить историю двух из трёх распространяемых документов — они оба действительно подписаны раввинами, однако не имеют юридической силы и содержат призывы, а не ссылки на официальные постановления. Эти призывы тем не менее основаны на уже неоднократно опровергнутых ложных утверждениях о коронавирусе и вакцинации. Более того, ещё с конца 2020 года ряд раввинов публично поддержали вакцинацию, а в конце августа 2021 года один из самых авторитетных раввинов Израиля заявил, что не сделавшие прививку учителя не должны преподавать в местных религиозных школах. Как отмечает The Times of Israel, эта позиция даже радикальнее, чем у светских властей касательно преподавателей в обычных школах (последним можно вместо сертификата о вакцинации предоставить, например, отрицательный ПЦР-тест).