СЕГОДНЯ | Лига чемпионов продолжается — "Интер" примет мадридский "Реал", "Милан" сыграет на родине The Beatles

В "группе смерти" B — сразу четыре команды будут биться за первое место. "Ливерпуль" примет "Милан" и это будет продолжением противостояния великих клубов, подаривших нам лигочемпионский финал в Стамбуле-2005. Втором матчем здесь — противостояние испанского чемпиона "Атлетико" и португальского "Порту".

В группе А бельгийский "Брюгге" попытается крупно не проиграть французскому "ПСЖ". Главный вопрос — сыграет ли Месси за свой новый клуб? В параллельном матче этой группы "Манчестер Сити" примет немецкий "РБ Лейпциг".

В группе C турецкий "Бешикташ" сразится дома с дортмундской "Боруссией". Ждем очередного перфоманса от главного тинейджера мирового футбола — Эрлинга Холланда. Второй матч видится более неопределенным по результату — в гости к чемпиону Португалии "Спортингу" приедет амстердамский "Аякс".

В группе D состоится постсоветское дерби — молдавский "Шериф" примет донецкий "Шахтер". Молдаване аутсайдеры группы, но игра дома может вдохновить их на подвиг. Другая пара этой группы — два фаворита группы, миланский "Интер" и мадридский "Реал". предсказать такой матч вряд ли получится, но видится, что будет осторожный футбол и все может решить один мяч.