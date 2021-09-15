С сегодняшнего дня можно делать предзаказ на автомобили CityBee

„Для CityBee важно быть там, где людям нужны наши услуги, и мы расширяем деятельность по мере необходимости. Клиенты были заинтересованы в том, чтобы в понравившееся им место был доставлен автомобиль, поэтому мы решили открыть услугу предварительного заказа автомобиля”, — говорит руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Первоначально доставку подходящего автомобиля CityBee можно заказать в пределах Таллинна и его окрестностей, то есть в Табасалу, Харкуярве, Лаагри, Пеэтри, Мууга и Виймси. „CityBee можно заказать, даже туда, где традиционно нельзя парковать машины. Например, если вы живете в Виймси-Рохунеэме, где обычно невозможно начать или закончить поездку, предварительно заказать автомобиль туда можно”, — объясняет Кивисаар. Он добавил, что это расширит доступность автомобилей CityBee в районах, где не удалось запустить услугу CityBee из-за отсутствия общественных парковочных мест.

По словам руководителя CityBee Eesti, бронирование машины подходит тем, кто планирует поездку на день вперед. „Автомобили находятся в постоянном движении. Поэтому могут возникать ситуации, когда вечером вы видите, что автомобиль стоит около дома, а утром другой пользователь CityBee уже уехал на ней. При бронировании автомобиля никто другой не может пользоваться заказанным автомобилем в это время”, — говорит Кивисаар. Также можно обеспечить наличие автомобиля подходящего размера, например, если вы отправляетесь в путешествие с семьей.

Машину можно заказать через сайт CityBee или позвонив в службу поддержки по телефону. Заказать нужно не позднее 19:00, автомобиль будет доставлен по желаемому адресу в течение ночи.

При использовании услуги бронирования автомобилей минимальный срок аренды составляет один день, а ежедневная плата взимается с полуночи. К тарифу применяется плата за доставку автомобиля в размере 5 евро.