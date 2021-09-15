Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от COVID

Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой, и, напротив, может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла международная группа ученых, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Их статья опубликована в журнале The Lancet.

По мнению авторов исследования, ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам. Эксперты подчеркивают, что это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.

В докладе говорится, что если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит (в данном случае речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (здесь имеются в виду вакцины на основе аденовируса, включая ”Спутник V” и препарат от AstraZeneca).

”Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты”, — говорится в статье.

Ученые утверждают, что новая волна COVID-19, вызванная дельта-штаммом, усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства большинства государств задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения. ”Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 путем повышения иммунитета у вакцинированных людей и привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества”, — говорят эксперты.