Apple представила новые iPhone 13, Pro и Max — самые дорогие в истории

Плановое обновление линейки

Компания представила модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Девайсы заменили аналогичные аппараты предыдущего поколения с пометкой 12. Еще в начале года инсайдеры рассказывали, что в Apple разочарованы продажами самого маленького и доступного флагмана, однако решили оставить mini-телефон еще на год.

Базовые телефоны получили новую камеру с сенсорами, расположенными по диагонали — они должны захватывать больше света. Также их экраны стали ярче на 28 процентов. Смартфоны iPhone 13 mini оценили минимум в 700 долларов, iPhone 13 — в 800 долларов.

iPhone 13 — уменьшенная ”монобровь”, новый дисплей

Ключевой особенностью актуальных смартфонов Apple оказался обновленный экран, причем о его появлении говорили еще в конце 2020 года. Дисплей ProMotion впервые появился в iPad Pro, новая технология позволяет отображать картинку с высокой частотой до 120 герц, что делает анимацию на экране более плавной. Частота варьируется в зависимости от сценария использования и становится максимальной при демонстрации подвижного контента. Данный апгрейд применим лишь к Pro-смартфонам.

Новые смартфоны получили уменьшенную на 20 процентов ”монобровь”, изменение стало возможным благодаря перекомпоновке биометрического сенсора. Это первый апдейт экранного выреза с 2017 года. Аппараты работают на базе процессора A15 Bionic, который построен по пятинанометровому техпроцессу и состоит из шести ядер — двух производительных и четырех энергоэффективных. Новый чип способен производить 15,8 триллионов операций в секунду, он якобы на 50 процентов мощнее конкурентов.