14.09.2021, 17:53
Объявлен победитель! Смотрите, кто выиграл iPhone SE от RusDelfi(5)
Foto: Rauno Volmar
Мы проводили конкурс среди тех, кто скачал приложение RusDelfi. Между принявшими участие в конкурсе был разыгран iPhone SE (128 гб). Смотрите, кто получил заветный приз!
Обладательницей iPhone SE стала OLGA GRETSKINA — поздравляем!
Спасибо всем участникам кампании! С победителем свяжутся.
Cамый быстрый путь к новостям это приложение rus.delfi.ee, которое вы можете скачать из Google Play или App Store.