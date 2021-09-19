"Люди неправильно трактуют некоторые традиции моей страны": студенты из Азербайджана рассказали о своей жизни в Эстонии
Учеба в этой стране всем по душе. Насколько я знаю, никто не жалуется на проживание в общежитии или на учебу. Наоборот, рекомендуют поступать своим знакомым. Как вы считаете, каковы самые большие отличия, которые вы видите между университетским опытом здесь в Эстонии и в Азербайджане?
Эльвин: я считаю, что по уровню образования Эстония опережает многие другие страны. Хочу особо подчеркнуть, что уровень, на котором находится электронная система обучения, библиотеки, общежития, как по цене, так и по качеству, является одним из основных мотивирующих факторов для обучения в Эстонии.
Парвин: Существует огромное различие во взаимоотношениях между студентами и персоналом университета (включая преподавателей и администрацию) в Азербайджане и Эстонии. В Азербайджане нелегко говорить и повышать голос как в классе, так и вне его. Напротив, в Эстонии можно легко все обсуждать и спорить с лекторами, выражать собственные взгляды и мнения. Поэтому было немного неожиданно, когда я увидел, что лекторы хотят, чтобы мы обсуждали темы во время занятий, а не просто изучали материал и отвечали на текущие вопросы.
Валида: Страну для обучения выбирают в зависимости от целей, возможностей и выбранной специальности. В основном, студенты приезжают в Эстонию, чтобы изучать компьютерные науки, генетику, химию и многие другие специальности, связанные с программированием и науками. К тому же здесь образовательная система строже и сильнее, что и нравится некоторым студентам. Также в Эстонии, как и во многих европейских странах, есть возможность составлять себе учебный план самому, этим можно обеспечить себе достаточное количества свободного времени.
Давуд: Я получил степень бакалавра в Азербайджане и сейчас учусь в магистратуре Тартуского университета. Сравнивая факультет, на котором я учился в Баку, и нынешнее место обучения, могу сказать, что различий не так уж и много. Основные отличия заключаются в оснащении университетов и методах обучения. Поскольку все мои занятия проходят в центре Delta, я бы сказал, что здесь много свободных мест для учебы и для групповых проектов. Кроме того, учителя преподают по-разному, что и делает занятия более яркими и интересными.
А как вы решилась поехать обучаться зарубеж и почему именно в эту страну? Что вам больше всего нравится/не нравится в Эстонии? И что было сложнее всего в плане адаптации?
Эльвин: Я думаю, что не только в Эстонии, но и в других местах очень важны цель и специальность, которую вы изучаете. Азербайджанские студенты обычно приезжают сюда учиться по техническим специальностям. В настоящее время я изучаю политику, и я доволен уровнем образования. Более того, как у граждан постсоветского государства, у нас есть особый интерес в изучении модели развития Эстонии.
Парвин: Мне нравится Таллинн и сама Эстония. Это — спокойная и уютная страна с удивительной природой. Однако преподавание и оценивание результатов обучения здесь совершенно другие по сравнению с моей альма-матер в Азербайджане. Тем не менее, наши преподаватели и персонал оказывали мне большую поддержку, и я не столкнулся с большими трудностями.
Валида: Если человек настроен решительно и готов оставить свою родную страну, город, друзей, родных ради карьеры, это очень сложное решение, особенно в юные годы. Но со временем начинаешь привыкать к жизни в зарубежной стране, к культуре, кухне. Те, кому понравилась жизнь в Эстонии, находят работу и решаются остаться на долгое время.
Я учусь на факультете генетики и биоинформатики. Эта сфера больше всего развита в Эстонии, поэтому я и решила приехать учиться. Самым сложным была адаптация к системе обучения, так как она отличается. Больше всего мне здесь нравится отношение людей к своей работе, то как они выполняют ее с душой и интересом. Видно, что люди занимаются работой которая им нравится.
Давуд: Ежегодно в Азербайджане проводятся мероприятия, на которых представители университетов из разных стран рассказывают о них потенциальным студентам. Так, на одном из таких мероприятий мое внимание привлек эстонский университет. Основная причина выбора Эстонии — информационные технологии. Эстония очень сильно продвинулась в этой сфере. Кроме того, здесь есть много возможностей для трудоустройства, и большинство компаний открыты для лиц, не говорящих по-эстонски. А вот одним из недостатков этой страны является ее погода. По сравнению с моей родной страной климат очень холодный. Переходя к последнему вопросу, самым сложным было просто адаптироваться к учебе, но через несколько месяцев учеба стала идти гладко.
Многие приезжие из Азербайджана тотчас же осваиваются в Эстонии. Помог ли ваш опыт здесь обрести способность эффективно общаться внутри и между различными культурными группами?
Эльвин: Независимо от того, где мы находимся, люди, естественно, скучают по своей родине. Однако из-за проявленного к нам здесь теплого отношения мы не чувствуем себя в чужой стране. Большое количество русскоязычных, особенно среди старшего поколения, и хорошее знание английского языка у молодого поколения способствуют общению.
Парвин: Здесь было довольно легко адаптироваться, так как Эстония имеет много общего с Азербайджаном. В частности, мои знания русского языка ускорили мою адаптацию здесь, так как я мог встречал много русскоязычных людей. Могу сказать, что в основном скучаю по национальной кухне. Несмотря на то, что есть несколько азербайджанских ресторанов, я думаю, что ничто не может заменить домашнюю еду.
Валида: так как Азербайджанская и Эстонская культуры сильно отлучаются друг от друга, очень многое остается незаменимым, но больше всего не хватает нашей кухни. Из плюсов — так как приезжие учатся на английском, в группе можно встретить много других иностранцев, что и помогает расширить мировоззрение.
Давуд: Главное, что мне не хватает — это конечно же семья, друзья и наша кухня. И так как азербайджанская община большая, когда мы собираемся вместе, я чувствую себя в родной стране. Кроме того, я много времени провожу, общаясь с местными жителями и другими иностранными студентами, соответственно мы делимся своими традициями друг с другом.
В целом помог ли ваш опыт здесь понять, как все в мире сейчас взаимосвязано во всех сферах? А также помог ли ваш опыт здесь научиться уважать культурные различия?
Эльвин: Я думаю, что в Эстонии все уважают мнение и культурное разнообразие других.
Парвин: Честно говоря, я был удивлен, насколько Эстония интернациональна. Я встретил здесь людей из разных стран и культур — не только в кампусе университета, но и в других местах Таллинна. Конечно, я улучшил свои навыки межкультурного общения и стал более толерантным.
Валида: Обучение среди иностранцев помогло узнать много различных культур и больше всего — эстонскую. Таким образом появляется интерес к некоторым обычаям и даже порой появляется желание их соблюдать посещать различные страны.
Давуд: Здесь я узнал, что социальные сети и реальная жизнь очень разные. Однако общаясь с этими людьми, я понял, что у каждого из моих новых знакомых свое мнение и культура. Хорошо, что ко всему прочему в Тарту есть очень глубокая студенческая связь, и каждый готов помочь друг другу.
Можете ли вы описать ситуацию, в которой вам пришлось бы стать своеобразным ”послом” Азербайджанской культуры? Например, была ли ситуация, в которой вам нужно было прояснить ошибочные стереотипы о вашей домашней культуре? Как вы справились с этой задачей?
Эльвин: Мне кажется, что отношения между двумя странами и народами достаточно высоки. Поэтому было бы неправильно говорить, что я внесу какие-то кардинальные изменения.
Парвин: Обычно людям не хватает информации об Азербайджане. Один из самых распространенных стереотипов заключался в том, что Азербайджан — очень религиозная страна. Тем не менее, я всегда пытался показать и объяснить, что Азербайджан — светское государство, где ко всем его жителям относятся одинаково, независимо от религии.
Валида: Да, бывают случаи, когда люди обладают неверной информацией, которую где-то от кого-то услышали. Конечно, в эти моменты я начинаю объяснять, что к чему.
Давуд: В некоторых случаях люди неправильно трактуют некоторые традиции моей страны. В первые дни я плохо себя чувствовал из-за этих случаев, но потом я привык к этому. Теперь я каждый раз с удовольствием все разъясняю, если вижу, что человек в чем-то заблуждается от недостатка информации.