"Люди неправильно трактуют некоторые традиции моей страны": студенты из Азербайджана рассказали о своей жизни в Эстонии

Давуд: Я получил степень бакалавра в Азербайджане и сейчас учусь в магистратуре Тартуского университета. Сравнивая факультет, на котором я учился в Баку, и нынешнее место обучения, могу сказать, что различий не так уж и много. Основные отличия заключаются в оснащении университетов и методах обучения. Поскольку все мои занятия проходят в центре Delta , я бы сказал, что здесь много свободных мест для учебы и для групповых проектов. Кроме того, учителя преподают по-разному, что и делает занятия более яркими и интересными.

Валида: Страну для обучения выбирают в зависимости от целей, возможностей и выбранной специальности. В основном, студенты приезжают в Эстонию, чтобы изучать компьютерные науки, генетику, химию и многие другие специальности, связанные с программированием и науками. К тому же здесь образовательная система строже и сильнее, что и нравится некоторым студентам. Также в Эстонии, как и во многих европейских странах, есть возможность составлять себе учебный план самому, этим можно обеспечить себе достаточное количества свободного времени.

Парвин: Существует огромное различие во взаимоотношениях между студентами и персоналом университета (включая преподавателей и администрацию) в Азербайджане и Эстонии. В Азербайджане нелегко говорить и повышать голос как в классе, так и вне его. Напротив, в Эстонии можно легко все обсуждать и спорить с лекторами, выражать собственные взгляды и мнения. Поэтому было немного неожиданно, когда я увидел, что лекторы хотят, чтобы мы обсуждали темы во время занятий, а не просто изучали материал и отвечали на текущие вопросы.

Эльвин: я считаю, что по уровню образования Эстония опережает многие другие страны. Хочу особо подчеркнуть, что уровень, на котором находится электронная система обучения, библиотеки, общежития, как по цене, так и по качеству, является одним из основных мотивирующих факторов для обучения в Эстонии.

Учеба в этой стране всем по душе. Насколько я знаю, никто не жалуется на проживание в общежитии или на учебу. Наоборот, рекомендуют поступать своим знакомым. Как вы считаете, каковы самые большие отличия, которые вы видите между университетским опытом здесь в Эстонии и в Азербайджане?

А как вы решилась поехать обучаться зарубеж и почему именно в эту страну? Что вам больше всего нравится/не нравится в Эстонии? И что было сложнее всего в плане адаптации?

Эльвин: Я думаю, что не только в Эстонии, но и в других местах очень важны цель и специальность, которую вы изучаете. Азербайджанские студенты обычно приезжают сюда учиться по техническим специальностям. В настоящее время я изучаю политику, и я доволен уровнем образования. Более того, как у граждан постсоветского государства, у нас есть особый интерес в изучении модели развития Эстонии.

Парвин: Мне нравится Таллинн и сама Эстония. Это — спокойная и уютная страна с удивительной природой. Однако преподавание и оценивание результатов обучения здесь совершенно другие по сравнению с моей альма-матер в Азербайджане. Тем не менее, наши преподаватели и персонал оказывали мне большую поддержку, и я не столкнулся с большими трудностями.

Валида: Если человек настроен решительно и готов оставить свою родную страну, город, друзей, родных ради карьеры, это очень сложное решение, особенно в юные годы. Но со временем начинаешь привыкать к жизни в зарубежной стране, к культуре, кухне. Те, кому понравилась жизнь в Эстонии, находят работу и решаются остаться на долгое время.

Я учусь на факультете генетики и биоинформатики. Эта сфера больше всего развита в Эстонии, поэтому я и решила приехать учиться. Самым сложным была адаптация к системе обучения, так как она отличается. Больше всего мне здесь нравится отношение людей к своей работе, то как они выполняют ее с душой и интересом. Видно, что люди занимаются работой которая им нравится.