Таллиннская синагога — хранилище тайн и традиций

Таллиннская синагога находится по адресу Кару 16, привлекая внимание своей современностью и неординарностью. Оказывается, над проектом синагоги работали эстонские архитекторы из бюро Koko Arhitektid, которые в числе прочего поколдовали над ангарами Летной гавани (Lennusadam), создали здание-дерево для Английского колледжа и другие.

Еврейская община на территории Эстонии начала формироваться во второй половине 19 века (1856 год). Были в ее истории и взлеты, и падения — кстати, именно это отражает декоративная волна на стене синагоги.

Первая синагога в Таллинне появилась на улице Маакри в 1885 году, а в Тарту в 1901. Обе синагоги пострадали во время Второй мировой войны, о восстановлении их ничего не хотели слышать ни немцы, ни советская власть. Только в 2007 году еврейская община вновь обрела синагогу, которая была построена и продолжает существовать исключительно на пожертвования.

Повсеместно в оформлении синагоги можно увидеть гранатовые деревья. Дело в том, что в одном гранате в среднем 613 семян — столько же, сколько и заповедей в Торе (у христиан ее называют Ветхий Завет, их тексты идентичны). Кстати, у свитка Торы, который используется в этой синагоге, своя интересная история. Он был спасен из Тартуской синагоги ученым. Позже попал в коллекцию Национального Музея, но продолжает служить по назначению.

В том же здании находятся бассейны, которые называют микве. Предназначены они для духовного очищения и пользуются ими в основном женщины. Правда, перед духовным очищением следует тщательно очистить и тело. Чистоту проверяют специальные женщины. Важно, чтобы чистым было абсолютно все: требуют даже смыть лак с ногтей и промыть места прокола сережек в ушах. После этого можно переходить к самому ритуалу — погружению в резервуар с теплой дождевой водой.