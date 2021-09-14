Тийна Аэсма: Работа в IKEA — это больше, чем просто рабочее место

”IKEA как бренд была близка мне много лет, еще до того, как IKEA пришла в Эстонию. Я часто бывала в IKEA в Финляндии и была очень счастлива, когда IKEA объявила о своем приходе в Эстонию. Теперь у меня есть возможность каждый день бывать в IKEA и реализовывать свои карьерные мечты!” — говорит старший консультант службы поддержки клиентов IKEA Eesti Тийна Аэсма.

Она добавляет, что работа в IKEA дает ей возможность каждый день учиться чему-то новому. ”Начиная карьеру в IKEA, каждый сотрудник проходит весьма основательное обучение, которое дает не только знания и практические инструкции по работе, но и позволяет досконально познакомиться с организацией и всеми коллегами. Кроме того, у нас есть возможности как для самостоятельного обучения в электронной среде, так и для традиционного обучения. Это позволяет постоянно развиваться и влечет за собой такие вызовы, с которыми я никогда раньше не сталкивалась”.

Старший консультант службы поддержки клиентов IKEA Eesti подчеркивает, что гордится культурой и атмосферой работы IKEA: ”Все сотрудники IKEA дружелюбны и много общаются друг с другом. Мы всегда помогаем друг другу, и у нас прекрасные совместные мероприятия, на которых всегда рады всем работникам. Это создает ощущение, что IKEA — это нечто большее, чем просто рабочее место!”

Каждый — член команды

”Сплоченность — это ценность IKEA, поэтому ко всем работникам относятся как к членам сообщества, где все всегда протянут друг другу руку помощи и готовы пообщаться с коллегами во время FIKA (шведская традиция делать перерыв на кофе — ред.). На работе мы больше, чем коллеги — мы вносим свой вклад в то, чтобы создавать значимые отношения, помогать друг другу и лучше знать друг друга”, — говорит руководитель отдела по управлению персоналом и корпоративной культуре IKEA Eesti Инга Керес.