В парке Тондираба начинаются бесплатные тренировки и экскурсии

«В парке Тондираба наряду с уникальной в городском контексте и богатой природой создано очень много возможностей для занятий разными видами спорта. Как известно, тренировки приносят больше всего пользы, если тренироваться усердно и под руководством опытного наставника. Это поможет обрести новые навыки и избежать травм», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Занятия с велосипедом и скейтбордом проходят с 10 сентября по 31 октября:

По пятницам в 16:00-17:30: тренировка по езде на самокате street style

По субботам в 14:00-15:30: воркшоп на памптреке

По воскресеньям в 14:00-15:30: тренировка по езде на самокате/скейте/велосипеде BMX park style

По воскресеньям об установленных в парк Тондираба тренажерах расскажет тренер и один из самых известных культуристов Эстонии Отт Кийвикас. Тренировки проходят по воскресеньям, с 19 сентября по 31 октября с 14:00 до 15:30 (10 октября тренировка не состоится). Тренировки проходят на уличной тренажерной площадке, расположенной возле баскетбольной площадки.

Помимо тренировок на этих выходных в парке Тондираба также пройдут две прогулки, в ходе которых одна из ландшафтных архитекторов парка Мерле Карро-Калберг и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет расскажут о парке и его уникальности. Прогулки пройдут в пятницу, 17 сентября, в 17 часов и в субботу, 18 сентября, в 12 часов. Обе прогулки пройдут разом и на эстонском и на русском языке, предварительной регистрации не требуется. Место встречи: вход в парк со стороны парковки возле ледового холла "Тондираба".

Молодежные тренировки в парке Тондираба проводит Таллиннский департамент культуры и спорта совместно с Управой района Ласнамяэ и мобильными молодежными работниками Таллиннского департамента образования.