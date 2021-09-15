Как вернуться к спорту после паузы? Советы фитнес-тренера

Традиция наказывать себя жесткими тренировками после перерыва невероятно популярна. Принцип ”пускай мне будет хуже” так глубоко сидит в подсознании худеющих, что бороться с ним приходится часто.

Очевидно, что на восстановление тренировочных объёмов влияет ваш опыт тренировок и стаж. Мы сейчас говорим не о спортсмене, а о простом смертном. Важно учесть длительность паузы, которая у вас была и чем вы в эту паузу занимались. Болели и не двигались совсем, или активно отдыхали в отпуске.

Перерыв в 1 неделю



Считайте его и не было. Просто организму требовалось восстановление, можно продолжать тренироваться по своей программе и с привычной интенсивностью и дальше



Перерыв в 2-3 недели

Даже если раньше вы тренировались разделяя мышечные группы, первую неделю нужно будет тренировать full body (все тело) нагрузку снизить на 30-50%. Вторую неделю плавно увеличивать нагрузку и на третью неделю вернуться к своим тренировочным объёмам

Перерыв 4 недели и больше



Считайте, что вы начинаете сначала. Делаем упражнения 3 раза по 8-10 повторений. Первая неделя — простые базовые упражнения на все тело. Чередуем упражнения с собственным весом и с лёгкими весами. На вторую неделю немного увеличиваем веса, на третью неделю добавляем более комплексные упражнения, заменяя ими упражнения с собственным весом. На четвёртую неделю переходим полностью на упражнения с весами, после этого можно тренировать разные мышечные группы в отдельные дни.

Помните, что больше — не значит лучше. Худшее, что можно сделать — это нагрузить себя слишком сильно после перерыва.

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