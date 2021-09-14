Путин принял Асада в Кремле. Визит не афишировался

Утром во вторник на сайте Кремля появилось сообщение о встрече двух президентов.

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и недавно прошедшим днем рождения.

"Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.

Главной же проблемой Сирии Путин назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы остановились три года назад. Из контекста расшифровки следует, что речь идет о диалоге с оппозицией.

"Единственное, хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились", — сказал Асад.