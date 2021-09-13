Легенда 8:1. 40 лет назад сборная СССР по хоккею одержала свою величайшую победу(16)
Поклонники фильма "Легенда №17" считают величайшей победой советского хоккея 7:3 в первом матче Суперсерии 1972 года. Тот результат действительно стал неожиданностью для всех зрителей, но справедливости ради, саму суперсерию — и об этом не любят говорить на территории бывшего СССР — "Красная машина" проиграла. А вот 9 лет спустя выиграла турнир, на котором играли лучшие хоккеисты планеты, а в финале за два периода уничтожила Гретцки и компанию.
Все турниры, куда не пускали игроков НХЛ, в Канаде считали ненастоящими. Канадцы даже бойкотировли ряд чемпионатов мира в 70-е годы и целых две Олимпиады, а в 1976-м запустили новый турнир Кубок Канады. в формате ”лучшие против лучших”, после того как тогдашний президент ИИХФ Гюнтер Сабецки присвоил ему официальный статус Канада вернулась на чемпионаты мира — уже с игроками НХЛ.
Правда, при организации турнира в 1981-м возникли трудности, пишет Sports.ru — изначально его хотели провести в 1980-м (чтобы раз в четыре года, как Олимпиада), но СССР ввел войска в Афганистан, что осложнило политическую обстановку. Собственно, из-за этого в списке принимающих городов не оказалось Торонто — владелец ”Мэйпл Лифс” Гарольд Баллард отказался пускать ”fucking Russians” на свою арену.
Игры проходили с 1 по 13 сентября по очень простой схеме: 6 сборных играли друг с другом на предварительном этапе в разных городах, 4 лучших проходили в полуфинал. Матчи плей-офф играли до одной победы — канадцы по итогам группового этапа попали на США, а сборная СССР — на Чехословакию. За победу на предварительном этапе давали 2 очка, за ничью — 1.
Тихонов привез на турнир обновленную сборную — с Третьяком, но без Харламова
Это было время масштабной смены поколений в сборной СССР. За полтора года до Кубка Канады-81 случилось ”Чудо на льду”, и на турнир Тихонов ехал без целого ряда легенд.
Не было звена Харламов — Петров — Михайлов. Один из главных мифов нашего хоккея — Виктор Тихонов отцепил пикового Харламова прямо из автобуса перед Кубком Канады, а несколько дней спустя одна из главных звезд советского хоккея погибла в автокатастрофе. Но Харламову было уже 33 года и в чемпионате СССР он набирал очков меньше, чем хоккеисты, не попадавшие даже в расширенный список сборной.
Тихонов понимал, что время ветеранов подходит к концу, а на подходе много больших талантов. Он уже строил команду к Олимпиаде-84, и Кубок Канады был своеобразным и очень жестким тестом для игроков, только набиравших силу — Игоря Ларионова, Владимира Крутова, Андрея Хомутова.
Из ветеранов в Канаду поехали только Александр Мальцев и Валерий Васильев. Плюс Третьяк, которому еще даже не было 30, и Виктор Шалимов, не игравший в сборной несколько лет. Шалимов вернулся с убойной спартаковский тройкой, в которой рядом с ним выходили Сергей Капустин и Сергей Шепелев, и Кубок Канады-81 стал ее звездным часом, а для Шепелева и вовсе лучшим турниром карьеры.
На предварительном этапе сборная СССР выступила без особого блеска. Нервная ничья с чехословаками, рабочие победы над шведами и американцами (с ними сломался Мальцев), привычный разгром финнов. А в последнем матче на льду забитого монреальского ”Форума” влетели Канаде 3:7: два периода держались на равных, а в третьем получили 1:5.
Гретцки забил Мышкину бэкхендом на первой минуте, набрал три очка и оказался на первой полосе главных канадских газет. ”Montreal Gazette” на спортивной полосе выкатила статью с заголовком ”Канада хоронит Советы” — но если прочитать что-то, кроме больших букв, то внутри можно найти полное непонимание того, почему на игру с канадцами Виктор Тихонов выпустил Владимира Мышкина, для которого этот матч стал единственным на турнире.
Полуфинал с Чехословакией прошли уже ровно — Третьяк вернулся в ворота и пропустил лишь один гол, Шепелев сделал дубль, а Тихонов с Владимиром Юрзиновым отправились шпионить за канадскими утренними раскатками. И главным объектом их интереса был 20-летний парень, который сыграл за ”Эдмонтон” только два сезона, но уже был канадской звездой №1.
Осенью 1981-го главный хоккейный тренер Канады Скотти Боумэн был на пике — ему было 48 лет, он выиграл 5 Кубков Стэнли с ”Монреалем”, собрал одну из сильнейших команд в истории канадского хоккея и хотел сделать золотой дубль на Кубке Канады (в 1976-м Боумэн уже обыгрывал Советы на ”настоящем” ЧМ).
Как и Тихонов, он перекроил состав в пользу новой волны талантов — из ”Айлендерс” привез целую тройку Босси-Троттье-Гиллис, которые уже заложили два из четырех Кубков Стэнли в фундамент величия команды с Лонг-Айленда. Их одноклубник, Дени Потвен, был капитаном и лидером очень мощной защитной линии — сбалансированной, габаритной и результативной.
Здоровяки Робинсон, Энгблом и Бек еще и эффективно играли с шайбой — Робинсон солировал у Боумэна в ”Монреале” и с поразительной легкостью выбивал по 50 очков за регулярный сезон. Потвен был еще страшнее — пошел по стопам великого Бобби Орра и набрал больше сотни (!) очков за полный сезон. К результативности прилагались харизма и запредельный уровень игры в кубковых матчах — Потвена просто невозможно было сломить.
Еще один козырь — суперсвязка Лефлер-Гретцки, к которой добавили Жильбера Перро (он получил тяжелую травму на старте турнира и не сыграл в финале). Гретцки называли ”Малышом на миллион долларов” — в сезоне-1980/81 он набрал 164 очка за ”Эдмонтон” и постепенно становился новым лицом канадского хоккея. Его знаменитый офис за воротами уничтожал всех соперников — над нейтрализацией передач Гретцки Виктор Тихонов работал в течение всего турнира, но к последнему матчу предварительного раунда просто не успел.
При всей мощи Канада в группе все же дала осечку — сыграла 4:4 с Чехословакией и не выбила красивые 5 побед из 5, причем четвертый гол Дудачек забил на 56-й минуте матча.
Финал стал шоком для Канады — Третьяк уничтожил звездное нападение, Крутов забил великий гол в меньшинстве, а газеты делали тонкие отсылки к Холодной войне
Первая полоса ”Montreal Gazette” от 14 сентября 1981 года: ”Советский Союз прошлым вечером одержал победу в Ледяной войне (игра слов cold — холодный, frozen — ледяной), одолев Канаду со счетом 8:1, и предъявил права на мировое господство в хоккее. Снова”.
”Я только что увидел, как лучшая канадская сборная в истории (и самая подготовленная) с треском проиграла СССР, и я не понимаю, как это возможно”, — Рид Фишер, спортивный редактор той же газеты и один из главных хоккейных журналистов Монреаля того времени.
По сравнению со стартом турнира сборная СССР внесла лишь одно изменение в состав — травмированного Мальцева заменил универсальный Ирек Гимаев, который по ходу своей карьеры неоднократно будет закрывать самые разные позиции в ЦСКА и сборной страны.
Сборная СССР не могла бросить по воротам в течение 12 минут по ходу первого периода финального матча. Звено Лефлер — Гретцки — Дионн контролировало шайбу в советском стиле и терзало русских защитников затяжными атаками, которые регулярно заканчивались бросками. Третьяк взял их все. Эта игра стала одной из лучших в его карьере, а после матча ему вручили приз MVP турнира.
”Несмотря на то, что четыре из пяти лучших бомбардиров турнира представляли нашу команду, в финале все свелось к противостоянию вратарей. И Третьяк не дал нам шанса. Он абсолютно заслуженно был признан лучшим игроком”, — вспоминал Ларри Робинсон в своей автобиографии.
Во втором периоде случилось что-то странное — Ларионов разобрался на пятачке против габаритных оппонентов, а новичок сборной Сергей Шепелев дважды выстрелил так, что Майк Лиут даже не успел разглядеть шайбу.
А дальше игра перешла в избиение — еще пять шайб на домашней арене сборной Канады, которая так и не поднялась после нокдауна. Владимир Крутов за свою карьеру забил множество голов, но этот — в меньшинстве — был одним из лучших.
”Мы остались в меньшинстве, Гретцки в средней зоне оставил себе за спину шайбу, я ее подхватил, двинулся вперед, замахнулся для броска, а Лефлер отъехал в сторону, я бросил и забил”, — вспоминал Владимир годы спустя.
”В моей жизни бывали неудачи. Эта — худшая”, — Уэйн Гретцки после разгрома не мог сдержать слез.
Тот Кубок Канады стал началом новой эпохи в истории сборной СССР — на смену великой тройке Петрова пришла великая тройка Ларионова. Сборная СССР продолжала собирать трофеи, но Кубок Канады больше выиграть не смогла. Канадцы же после самого тяжелого поражения в истории изменили формат домашнего турнира — финал стали играть до двух побед.
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