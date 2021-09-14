14.09.2021, 14:35
Девушка дня. Очаровательная Эмма Радукану обыграла олимпийскую чемпионку(1)
Сегодняшняя героиня блога "Девушка дня" — 150-я ракетка мира Эмма Радукану. Девушка обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич в четвертьфинале US Open (6:3, 6:4), сообщает Sports.ru.
18-летняя британка — первый квалифаер, дошедший в Открытую эру до полуфинала US Open.
Также она стала третьей полуфиналисткой американского ”Большого шлема” из-за пределов топ-100.
Кроме того, Радукану стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой в 2005-м.
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