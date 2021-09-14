Быстрая тренировка, которая укрепит вашу спину: новый комплекс упражнений от фитнес-блогера

1. Тяга гантелей в наклоне с опорой на стул 15 раз. 2. Отжимания с узкой постановкой рук с упором в таз 15 раз. 3. Жим Арнольда 15 раз. 4. Кувшинчики сидя 15 раз. 5. Французский жим сидя 20 раз. 6. Молоток 15 раз.

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