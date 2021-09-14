14.09.2021, 13:50
Быстрая тренировка, которая укрепит вашу спину: новый комплекс упражнений от фитнес-блогера(4)
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Фитнес-блогер RusDelfi Виктория Кабакова публикует очередной комплекс упражнений, которые помогут поддерживать тело в форме. На этот раз вам понадобятся гантели, либо что-то тяжелое, чем вы могли бы их заменить.
Спина, трицепс, плечи, бицепс-круговая тренировка, погнали!
1. Тяга гантелей в наклоне с опорой на стул 15 раз.
2. Отжимания с узкой постановкой рук с упором в таз 15 раз.
3. Жим Арнольда 15 раз.
4. Кувшинчики сидя 15 раз.
5. Французский жим сидя 20 раз.
6. Молоток 15 раз.
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