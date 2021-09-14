Правда ли, что в Ватикане приняли поправки к Библии, исключающие греховность гомосексуальных отношений?

Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ -сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.

Для начала стоит отметить, что Библия в христианстве — это собрание текстов, составляющих Священное писание. Она состоит из текстов Ветхого и Нового Завета и повествует об истории, начиная с сотворения мира и заканчивая Откровением Иоанна Богослова (Апокалипсисом). При этом текст Библии действительно менялся на протяжении лет, однако не за счёт ”поправок”, а за счёт включения или исключения из неё дополнительных текстов. Например, католическая церковь в 1546 году на Тридентском соборе включила в канонический состав Библии так называемые второканонические книги: Книгу Товита, Книгу Иудифи, Книгу премудрости Соломона, Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова, Книгу пророка Варуха с Посланием Иеремии, Первую книгу Маккавейскую и Вторую книгу Маккавейскую. А в 1896 году православная церковь исключила Книгу пророка Варуха и Послание Иеремии из канонического текста Библии. Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.