Проверено Медиа
14.09.2021, 21:18

Правда ли, что в Ватикане приняли поправки к Библии, исключающие греховность гомосексуальных отношений?

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Фото автора cottonbro: Pexels
СМИ распространили информацию, что в третьем чтении в Ватикане были приняты поправки к Библии, согласно которым гомосексуальные отношения больше не будут считаться греховными. По сообщениям медиа, осталось лишь, чтобы подпись под документом поставил папа римский. Журналисты из Проверено Медиа решили узнать, на самом ли деле такое произошло.

Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.

Для начала стоит отметить, что Библия в христианстве — это собрание текстов, составляющих Священное писание. Она состоит из текстов Ветхого и Нового Завета и повествует об истории, начиная с сотворения мира и заканчивая Откровением Иоанна Богослова (Апокалипсисом). При этом текст Библии действительно менялся на протяжении лет, однако не за счёт ”поправок”, а за счёт включения или исключения из неё дополнительных текстов. Например, католическая церковь в 1546 году на Тридентском соборе включила в канонический состав Библии так называемые второканонические книги: Книгу Товита, Книгу Иудифи, Книгу премудрости Соломона, Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова, Книгу пророка Варуха с Посланием Иеремии, Первую книгу Маккавейскую и Вторую книгу Маккавейскую. А в 1896 году православная церковь исключила Книгу пророка Варуха и Послание Иеремии из канонического текста Библии. Информация появилась на израильском русскоязычном портале MigNews, на сайте литовского издания Obzor.lt, а также на православных порталах и в социальных сетях. В материалах СМИ говорилось, что ”соответствующий проект был разработан ещё в 2019 году под давлением ЛГБТ-сообщества, но принять его удалось только сейчас”, а также приводился комментарий представителя папской комиссии по совершенствованию главного христианского документа Анри Кастельо: ”Настоящие поправки фактически выводят представителей ЛГБТ-сообщества из-под действия Божьей кары за отсутствием состава греха”.

В новости также было сказано, что поправки были приняты в третьем чтении. Действительно, в российской законодательной системе для принятия закона необходимо три чтения в Государственной думе, принятие Советом Федерации, а затем подпись президента. Однако значимые церковные решения принимаются на вселенских соборах — собраниях епископата, в результате которых выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характеров. При этом, по православной версии, таких соборов случилось всего семь (до разделения церкви на западную католическую и восточную православную), а по католической — ещё более 20. В условиях разделения церквей проведение собора, соответствующего всем канонам, невозможно. В католичестве также существует положение, согласно которому, благодаря папской непогрешимости, произнесённое понтификом с кафедры считается общецерковным законом. Однако таким правом воспользовался лишь Пий XII, провозгласивший с кафедры догмат о вознесении Пресвятой Девы Марии, позднее подтверждённый на II Ватиканском соборе. Таким образом, принятие значительных решений в Ватикане могло быть осуществлено лишь двумя путями: созывом вселенского собора и вынесением его решения или провозглашением утверждения понтификом с кафедры, а никак не ”третьим чтением”.

Уже такие грубые фактические ошибки дают основания сомневаться в правдивости новости. На официальном сайте Ватикана при поиске на английском языке подобную новость обнаружить не удалось. Наиболее близкая по дате публикации и смыслу новость на итальянском языке сообщает, что папа римский отправил письмо со словами поддержки отцу Джеймсу Мартину, который ведёт свою пастырскую работу среди ЛГБТ. Публикация датируется 27 июня 2021 года, и в ней нет упоминаний о ”третьем чтении”, ”поправках” или ”исключении греховности гомосексуальных отношений”. Новостей о таких поправках на русском языке также не нашлось. Зато на русском языке удалось обнаружить первоисточник новости — сайт сатирических новостей ”Панорама”.

При этом в 2020 году папа Франциск высказывался в поддержку прав однополых пар создавать гражданские союзы: ”Однополые люди имеют право быть семьёй. Они — дети божьи и имеют право на семью”. Официальный Ватикан при этом не согласен с понтификом: ”Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни”.

Таким образом, новость о принятии в третьем чтении поправок к Библии, исключающих греховность гомосексуальных отношений, была выпущена сатирическим изданием ”Панорама”, а журналисты, её распространившие, по всей видимости, не озаботились проверкой и не обратили внимания на источник информации.

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