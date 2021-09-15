Сушить белье в доме и правда опасно?

Сергей Власов, старший научный сотрудник Института физики Тартуского университета — Про влажность совершенно верно: воды испаряться при сушке белья действительно может довольно много. Сам по себе факт повышения влажности еще не является причиной для беспокойства. Напротив, в зимние месяцы это может даже улучшить климат в квартире/в доме, т.к. зимний воздух очень сухой. Проблемы связанные с влажностью возникают при недостаточной вентиляции и, в случае стран с временами года/холодным климатом, при неправильном утеплении жилища и неудачных технических решений в плане отопления. В статье речь о Болтоне, а это северо-запад Англии. У них как раз большие проблемы: жилища, как правило, не утеплены, центрального отопления нет, а одиночные электрические радиаторы, которые используют жильцы, дают неравномерное распределения тепла. Это ведёт к тому, что влажный воздух осаждается в виде конденсата на более холодных поверхностях. В многоквартирных неутепленных домах это обычно торцевые стены. И если добавим сюда естественное желание жильцов сэкономить на отоплении и сохранить тепло в ущерб нормальной вентиляции, то в результате в домах появляются места, которые являются влажными на протяжении длительного времени. Это прекрасная среда для распространения плесени, включая ее патогенные виды.

Как на самом деле: Начать стоит с того, что в статье не приведен ни один источник и нет ни одной ссылки на научные статьи. Более того, ссылка на первоисточник (его можно увидеть внизу под текстом) ведет на несуществующую страницу. Это уже должно насторожить разумного читателя. Чтобы опираться на факты и науку, мы привлекли специалистов и попросили прокомментировать текст пульмонолога Викторию Иванову и старшего научного сотрудника Института физики Тартуского университета Сергея Власова.

Заголовок статьи “Никогда не сушите постиранное белье в помещении. Причины очень серьезные”. ( ССЫЛКА ) Далее приводится история некоего Крейга Мазера из Болтона, которому поставили диагноз аспергиллёз, якобы из-за сушки белья в доме. Неназванные эксперты далее предупреждают, что сушка в помещении может представлять серьезную угрозу для здоровья. Одежда, развешенная на радиаторе, может повысить уровень влажности в доме до 30 процентов и создать идеальные условия для развития спор плесени. А в конце ​​некто профессор Дэвид Деннинг советует стирку сушить на улице или в сушилке, вдали от спален и гостиной.

В данном случае регулярная сушка белья, особенно в маленьком помещении, безусловно внесёт заметный вклад в развитие плесени, как и приготовление еды (варка), и использование душа, мытье посуды и т.п. Ну и сам человек выдыхает влажный воздух в значительном количестве! Так что статья отчасти правдивая, но не полная. Например, в случае утепленного и хорошо отапливаемого и вентилируемого дома зимой в Эстонии, ничего страшного не случится, если иногда будете сушить белье в доме или квартире. А вот если жилище плохо утеплено, неравномерно и недостаточно отапливается, стоят пластиковые окна и отсутствует хорошая вентиляция — риск есть, и не только от влажного белья, но и от любых источников повышенной влажности в жилище.





Виктория Иванова, пульмонолог

— Исследования в роде: постирали белье и заставили дышать его испарениями, а потом проверять, разовьется ли аспергиллез, не существуют. Зато есть исследования, которые говорят что при стирке до 60 градусов споры могут жить прекрасно, а после 60 шанс их убить — высок.

Заявление профессора Деннинга, хоть и не без оснований сделанное (обратите внимание, ссылки на научное исследование нет), но касается оно только людей с тяжелыми заболеваниями: астмой тяжелого течения (таких пациентов очень мало, может около 500 по всей Эстонии), тяжелого течения хронической обструктивной болезнью легких с низкой легочной функцией, муковисцидозом, а также у пациентов после трансплантаций, лиц на биологическом лечении или с ВИЧ/СПИД). То, что не нанесет вред здоровым людям, может нанести вред вышеуказанным людям.

Строго говоря, опасность появления плесени и грибков может быть выше даже не от сушащегося белья, а от постоянной влажности в других местах. Я бы обратила внимание на то, что стиральные машинки нуждаются в просушке (открывайте люк после стирки!) и периодической чистке (раз в три месяца, с промывкой отсеков для порошка), как и вентиляционные системы, кондиционеры. Да и декоративные растения, особенно вянущие, визуально покрытые плесенью, своевременно нужно выбрасывать. Если занимаетесь сортировкой мусора и складированием отходов, то есть опасность, открывая крышку, споры выпустить.

Рассадники могут быть в зерне, в муке, в сене (внимание, любители на сеновале поспать), в компосте, на пищевых продуктах - булка/хлеб с плесенью. В ванной и душевых кабинах не у всех хорошая вентиляция — а значит это потенциально благоприятное место для плесени и грибков. Я всегда протираю стены после душа, убирая лишнюю влагу.

В общем тут если посмотреть, то постиранное белье может быть не таким страшным врагом, если понять что делать с влажными местами в доме.

Паниковать точно не нужно, но хорошо принять к сведению.

Вывод: информация частично верная, но упущены важные детали.

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