13.09.2021, 11:52
ФОТОНОВОСТЬ | Эстонский студент встретился с легендарным игроком НБА, в честь которого получил свое имя(1)
Foto: Kerr Kriisa Instragram
Эстнский баскетболист Керр Крийса, представляющий университетскую команду Arizona Wildcats, опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он пожимает руку легенде американского баскетбола Стиву Керру, в честь которого он и получил свое имя.
Керр пять раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации и играл бок о бок с Майлом Джорданом, а до этого также представлял Аризону в университетском баскетболе и, как и Керр Крийса, носил 25-й номер.
20-летний защитник эстонской сборной сказал о своем имени так: ”Если вы баскетболист, то вы сделите за множеством лиг и игроков. Так что мой отец (известный баскетболист Валмо Крийса — прим. RusDelfi) не мог взять имя, подобное Керру из ниоткуда".
Интересно, что 24 февраля 2017 года Валмо и Керр Крийса одновременно играли на площадке — но за разные команды. Отец за "Валка/Валга", сын — за "Тартуский университет".
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