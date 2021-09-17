Mоя кухня
17.09.2021, 17:18

РЕЦЕПТ | Кабачковые оладьи с отварным картофелем — вкусно, быстро, диетично

 
Из личного архива Елены Лукашовой
Публикуем очередной рецепт от повара и автора кулинарного блога на RusDelfi Елены Лукашовой. Это блюдо точно покорит тех, кто ценит здоровое питание и не любит долго стоять у плиты!

Изначально я их готовила с целью "скормить" кабачок или цукини дочке. И со временем они нам так полюбились, что я стала их готовить как вариант легкого и быстрого ужина, брали летом с собой на пикники и даже в качестве закуски к вину для дружеских посиделок.

Понадобится

  • Не переросший кабачок или цукини — 500- 600 г
  • Отварной в мундире картофель среднего размера 2 тк
  • Мука 2 ст ложки с горкой
  • Куриное яйцо 1 тк
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Растительное масло

Для подачи

  • Соус на сметане с хреном
  • Малосольный лосось подкрашенный свекольным соком
  • Зеленый лук

Приготовление

Натрите кабачки на крупной терке, посолите, перемешайте, положите в дуршлаг и оставьте в раковине на 20 мин., затем хорошо отожмите от влаги.

Очистите картофель, натрите на крупной терке. Смешайте с яйцом и кабачками. Заправьте мукой, поперчите.

Берите тесто большой ложкой, выкладывайте в горячее масло и обжаривайте оладьи до уверенной румяной корочки с обеих сторон.

Готовые оладьи кладите на тарелку покрытую бумажной кухонной салфеткой, что бы убрать лишнее масло.

Сервируем огладит тёплыми с соусом, малосольным лососем и тонким слайсом зелёного лука.


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