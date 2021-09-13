Не Ивангород, а Янилинн? Что писали об этом в газетах 1930-х годов(12)
В 1930-е годы в местной прессе вышла целая серия статей о Ивангородском форштадте Нарвы или о Янилинне. Вот, что писали газеты того времени:
”Много в стране нашей исторических памятников и интересных следов прошлого, история и судьба которых мало кому сейчас известны, потому что, видимо, мы так и остались, по выражению Петра Великого, ленивы я не любопытны, как были в его время. Одним из таких памятников является Ивангород или теперешний пригород Нарвы — Янилинн.
В новгородской летописи о сооружении Ивангорода читаем: ”В лето 7000 (1492 г.) князь великий Иван велел город ставить против Ругодива (Нарвы)”. В другой летописи за этот же год находим, что великой князь Иван III построил этот город на Девичьей горе (древнее место игр, хороводов и сватовства) и "наречь” имя ему Ивангород. Постройка нового города "на немецком рубеже" была вызвана военными требованиями, и город представлял собою по тому времени грозную крепость.
По внешнему виду она являлась замком с тройною крепостной стеной, с высокими зубчатыми башнями и с подземными к подводным ходам. Уже в 1498 г. население Ивангорода вышло за крепостные стены, и стали расти дома "за городом на посад". "Внутри город"” было церковь Николы Святого и наместничий двор. К середине XVI века Ивангород разросся уже настолько, что, судя по записям князя Андрея Курбского, стал даже превосходить Нарву: "Всем есть ведомо иже немецкое место, глаголемое Нарва, и русское Ивангород об едину реку стоят, а оба два града и места немалые, паче-же той русский многонароден”.
В 1780 г. Ивангород стал пригородом Нарвы, таковым и пребывая до сего времени, сначала как Ивангородский форштадт, а со времени Эстонского государства, как Янилинн. До конца XVIII века в Ивангороде жили, главным образом, внизу у крепости по району теперешней Хайгемайя улицы, лишь в 1796 году была проложена "Новая линия” (теперешняя улица Уус), предназначавшаяся сначала под поселение старых инвалидов-солдат.
В этом же году у начала ”Новой линии” была построена Знаменская церковь, рядом с построенной в 1733 г. деревянной церковью во имя Рождества Христова, на месте которой сейчас стоить (построена в 1852 году) Никольская Церковь. Постройка теперешней Успенской церкви в самой крепости относится к 1744 году. В свое время в Ивангороде была и лютеранская церковь.
Чтобы покончить с прошлым Ивангорода, интересно еще указать, что после смерти Петра Великого в казематах Ивангородской крепости в качестве политических преступников содержались такие важные лице, как сподвижник Петра фельдмаршал Долгоруков, заключенный императрицей Анной Иоанновной (в 1737 году) ‚ и брат знаменитого временщика Бирона, заключенный правительницей Анной Леопольдовной. К началу Мировой войны Ивангородский форштадт представлял собою очень шумный пригород, через который Ямбургское и Гдовское шоссе связывали Нарву с многонаселёнными уездам Петербургской губернии. Вдоль тротуаров тянулись водопойные колоды и кормушки для лошадей; с земской конно-почтовой станции с бубенцами разъезжались одиночки, пары и тройки.
Сейчас Янилинн — тихий пригород. Оба шоссе уткнулись в тупик: некуда больше ехать. Дела прекратились, жизнь застыла — и как-то уныло стоят вдоль ”Новой линии” кое-где окаймленные деревьями два ряда тихих домиков. Эти деревянные домики доживают свой век‚ чтобы уже совсем исчезнуть — такие маленькие, что порой прохожий чуть не касается головой до крыши. Их низенькие оконца, украшенные разными наличниками, по-старинному закрываются ставнями с прорезанными сердечками. И по вечерам сквозь них как-то особенно мирно течет в тень улицы комнатный свет.
У домиков огородики с неизменным подсолнечниками и тыквами. Заборы, водоразборные краны на углах с ручками-рычагами, водоноски с коромыслами, куры, пасущаяся у дома коза…”
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