Не Ивангород, а Янилинн? Что писали об этом в газетах 1930-х годов

В 1930-е годы в местной прессе вышла целая серия статей о Ивангородском форштадте Нарвы или о Янилинне. Вот, что писали газеты того времени:

”Много в стране нашей исторических памятников и интересных следов прошлого, история и судьба которых мало кому сейчас известны, потому что, видимо, мы так и остались, по выражению Петра Великого, ленивы я не любопытны, как были в его время. Одним из таких памятников является Ивангород или теперешний пригород Нарвы — Янилинн.

В новгородской летописи о сооружении Ивангорода читаем: ”В лето 7000 (1492 г.) князь великий Иван велел город ставить против Ругодива (Нарвы)”. В другой летописи за этот же год находим, что великой князь Иван III построил этот город на Девичьей горе (древнее место игр, хороводов и сватовства) и "наречь” имя ему Ивангород. Постройка нового города "на немецком рубеже" была вызвана военными требованиями, и город представлял собою по тому времени грозную крепость.

По внешнему виду она являлась замком с тройною крепостной стеной, с высокими зубчатыми башнями и с подземными к подводным ходам. Уже в 1498 г. население Ивангорода вышло за крепостные стены, и стали расти дома "за городом на посад". "Внутри город"” было церковь Николы Святого и наместничий двор. К середине XVI века Ивангород разросся уже настолько, что, судя по записям князя Андрея Курбского, стал даже превосходить Нарву: "Всем есть ведомо иже немецкое место, глаголемое Нарва, и русское Ивангород об едину реку стоят, а оба два града и места немалые, паче-же той русский многонароден”.

В 1780 г. Ивангород стал пригородом Нарвы, таковым и пребывая до сего времени, сначала как Ивангородский форштадт, а со времени Эстонского государства, как Янилинн. До конца XVIII века в Ивангороде жили, главным образом, внизу у крепости по району теперешней Хайгемайя улицы, лишь в 1796 году была проложена "Новая линия” (теперешняя улица Уус), предназначавшаяся сначала под поселение старых инвалидов-солдат.