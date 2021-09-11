Правда ли, что упавшая с крыши небоскреба монета может убить человека?

Наибольшее распространение это утверждение получило в устной традиции, однако встречается и в интернете — как на образовательных сайтах, так и в текстах песен. Популярна эта легенда и на Западе, где в связи с ней чаще всего упоминается одно из самых высоких зданий мира — нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг.

Этой теме была посвящена одна из серий американского шоу ”Разрушители легенд”. Эксперты соорудили специальную пушку, из которой выстрелили одноцентовой монетой сначала по бетонному и асфальтовому дискам, а затем и по человеческому черепу, сделанному из баллистического геля — вещества, которое разработано специально для подобных опытов. Скорость была выбрана немаленькая — 105 км/ч. Однако монета не смогла пробить ни бетон, ни череп. Более того, это не удалось даже после разгона пушки до сверхзвуковых скоростей. В реальной жизни, как отметили эксперты, восходящие потоки воздуха и выступающие козырьки на нижних этажах зданий могут попросту помешать монете достигнуть тротуара.

В 2012 году физик Луис Блумфилд из Университета штата Вирджиния провёл другой опыт — с аэродинамическими трубами и шарами, наполненными гелием, причём в качестве цели выступила его собственная голова. Как заявил Блумфилд, он практически ничего не почувствовал.

Люди ошибочно считают, что монетка под воздействием силы тяжести будет ускоряться на протяжении всего своего падения и достигнет огромной скорости вблизи земли. Однако они не учитывают силу сопротивления воздуха, которая противодействует движению монеты вниз. Чем быстрее падает монета, тем большее сопротивление воздуха она испытывает. При достижении монетой определённой скорости сила сопротивления воздуха становится равной по модулю и противоположной по направлению гравитационной силе, направленной вниз. После того как две силы уравновесились, монета перестаёт ускоряться и до самой земли падает с постоянной скоростью, называемой предельной.