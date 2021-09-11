Правда ли, что башни-близнецы рухнули не из-за врезавшихся самолетов, а из-за заложенной в них взрывчатки?

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре рейсовых самолёта, вылетевших из трёх разных аэропортов на востоке США и направлявшихся в Калифорнию. Два лайнера были направлены в здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона, четвёртый самолёт упал в штате Пенсильвания после того, как экипаж и пассажиры попытались вернуть контроль над лайнером. В результате атак, помимо террористов, погибло около 3000 человек. Крупнейший теракт своего времени до сих пор окутан огромным количеством самых разных теорий заговора, в соответствии с которыми ответственность за теракты как минимум частично, а как максимум полностью не лежит на боевиках. Одна из них заключается в том, что башни рухнули вовсе не вследствие террористической атаки, а были взорваны с земли, при этом конспирологи находят самых разных возможных бенефициаров. Например, Юрий Субботин, прямо называющий события 11 сентября 2001 года ”грандиозной аферой”, которую ”проворачивала компания двоечников”, перечисляет их в своей статье для ”Парламентской газеты” — официального печатного органа Федерального собрания РФ. В список ”подозреваемых” попали, в частности, американские военные, которые искали причину для увеличения финансирования, арендатор башни, который получил от страховых компаний и государства значительную компенсацию, спецслужбы, которые обрели доступ к переписке и телефонным разговорам американцев, и даже ”люди повыше Буша, те, кто президентов отбирают и назначают”.