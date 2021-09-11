Проверено Медиа
11.09.2021, 15:19

Правда ли, что башни-близнецы рухнули не из-за врезавшихся самолетов, а из-за заложенной в них взрывчатки?

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На протяжении многих лет атака на башни Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября 2001 года входит в число самых плодотворных тем для конспирологов по всему миру. Журналисты их Проверено Медиа разобрали одну из самых популярных теорий на эту тему.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре рейсовых самолёта, вылетевших из трёх разных аэропортов на востоке США и направлявшихся в Калифорнию. Два лайнера были направлены в здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона, четвёртый самолёт упал в штате Пенсильвания после того, как экипаж и пассажиры попытались вернуть контроль над лайнером. В результате атак, помимо террористов, погибло около 3000 человек. Крупнейший теракт своего времени до сих пор окутан огромным количеством самых разных теорий заговора, в соответствии с которыми ответственность за теракты как минимум частично, а как максимум полностью не лежит на боевиках. Одна из них заключается в том, что башни рухнули вовсе не вследствие террористической атаки, а были взорваны с земли, при этом конспирологи находят самых разных возможных бенефициаров. Например, Юрий Субботин, прямо называющий события 11 сентября 2001 года ”грандиозной аферой”, которую ”проворачивала компания двоечников”, перечисляет их в своей статье для ”Парламентской газеты” — официального печатного органа Федерального собрания РФ. В список ”подозреваемых” попали, в частности, американские военные, которые искали причину для увеличения финансирования, арендатор башни, который получил от страховых компаний и государства значительную компенсацию, спецслужбы, которые обрели доступ к переписке и телефонным разговорам американцев, и даже ”люди повыше Буша, те, кто президентов отбирают и назначают”.

Для начала разберёмся с событиями в Нью-Йорке, которые привели к наибольшему числу жертв. Согласно данным Мемориального музея 11 сентября, первый самолёт в 8:46 утра врезался в Северную башню на уровне 93-го — 99-го этажей, второй — примерно 17 минут спустя в Южную башню на уровне 77-го — 85-го этажей. Всего в каждом из небоскрёбов было 110 этажей, то есть лайнеры повредили их верхние части. Тем не менее Южная башня обрушилась в 9:59, Северная башня — ещё спустя полчаса. Более того, в 17:20 рухнул и расположенный поблизости небоскрёб WTC 7, который не был напрямую повреждён захваченными самолётами.

Сразу несколько обстоятельств привлекли внимание конспирологов, которые стали разрабатывать различные теории на основании, как им казалось, нестыковок в ходе событий. В частности, многие сторонники альтернативных версий произошедшего считают: небоскрёбы упали из-за того, что на нижних этажах или в подвалах была заложена взрывчатка, ведь врезавшиеся в верхние этажи самолёты не могли привести к обрушению. В 2017 году в интернете даже распространилась новость о якобы агенте ЦРУ, признавшемся в закладывании бомб, однако впоследствии выяснилось, что первоисточник таких публикаций — сайт с вымышленными новостями, а агента с таким именем вовсе не существует.

Несоответствие, поначалу вызвавшее вопросы даже у специалистов, в 2005 году объяснили в отчёте Национального института стандартов и технологии (NIST), подразделения министерства торговли США. Согласно проведённому расследованию, врезавшиеся в здания самолёты прорезали шахты для инженерных коммуникаций и по ним вниз стало стекать горящее авиационное топливо. Это привело к пожарам на нижних этажах, которые хорошо задокументированы очевидцами.

Версия о пожаре, приведшем к обрушению, не убедила конспирологов. Они обращали внимание на то, что горящее топливо никак не может привести к плавлению стали и, следовательно, обрушению. Им возражают эксперты, опрошенные журналом Popular Mechanics, — для обрушения небоскрёбов их стальным каркасам было достаточно потерять часть своей структурной прочности, для чего нужно куда меньше тепла. ”Сталь теряет около 50% своей прочности при температуре 1100 °F (около 600 °C. — Прим. ред.), а при 1800 °F (около 1000 °C — Прим. ред.) этот показатель, вероятно, опускается ниже 10%”, — отмечает Фарид Альфавак-хири из Американского института стальных конструкций. Хотя авиационное топливо горит при температуре от 800 °F (~430 °C) до 1500 °F (~815 °C), эксперты считают, что начавшемуся в офисных зданиях пожару способствовали горючие материалы, из которых была сделана мебель, а также бумага и предметы интерьера. В итоге, согласно отчёту NIST, температура внутри поднималась выше 1800 °F.

Ещё один аргумент, популярный среди сторонников альтернативных версий, — подозрительно крупные клубы пыли, поднявшиеся вокруг зданий ВТЦ в момент обрушения. Конспирологи утверждали, что это характерная черта контролируемого взрыва, когда здание сносят с помощью заложенной внутрь взрывчатки. Однако эксперты в этой сфере не видят в клубах пыли и мусора вокруг башен-близнецов ничего подозрительного — вес всех рушащихся этажей падает на верхний из неповреждённых, и тот, будучи не в силах поглотить энергию, рушится на следующий. Получается цепная реакция, которую специалисты называют словом pancaking и в процессе которой весь воздух, находящийся между этажами, ”схлопывается” и вместе с пылью вырывается наружу.

В своих доводах конспирологи пользуются не только наблюдениями и, как показывают комментарии экспертов, дилетантскими умозаключениями, но и данными сейсмографов. Ряд ресурсов обращает внимание на сейсмограмму, записанную 11 сентября 2001 года в научном центре Колумбийского университета в 21 км от места теракта. Учёные якобы зафиксировали сильнейшие толчки ещё до обрушения зданий, что говорит об их подрыве с земли. При этом работавший в тот день в научном центре сейсмолог Артур Лернер-Лам утверждает: конспирологи взяли лишь часть сейсмограммы для подтверждения собственных догадок. На полной записи можно без труда увидеть, что всплески усиливаются по мере обрушения зданий и достигают пика в момент, когда небоскрёбы окончательно падают.

И всё-таки доводы относительно башен-близнецов не отвечают на вопрос о том, почему спустя несколько часов обрушилась находившаяся рядом башня WTC 7. Те, кто поддерживают версию о взрыве этого здания с земли, обращают внимание на опубликованный в 2002 году предварительный отчёт Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), ведь в этом документе говорилось о незначительных повреждениях, которые обрушение башен-близнецов нанесло этому зданию. Однако в более позднем и более подробном отчёте NIST указано, что объём повреждений ранее был недооценён: ”На примерно трети фасада (около десяти этажей) здание было "выдолблено" примерно на 25% вглубь”, — сообщал специалист ведомства. Вместе с другими повреждениями это привело к ”прогрессирующему обрушению”, когда разрушение части конструкций постепенно приводит к падению всего здания, чему способствовали и конструктивные особенности седьмой башни. Свою роль сыграл и пожар, начавшийся из-за обломков башен-близнецов, долетевших до здания.

Теория, сложившаяся вокруг самолёта, врезавшегося в здание Пентагона, противоположна. Конспирологи задаются вопросом: если здания ВТЦ рухнули после повреждения верхних этажей, то почему прямое попадание лайнера в здание Пентагона не привело к его разрушению? По мнению сторонников этой версии, никакой самолёт в здание не направляли, а на самом деле удар был нанесён ракетой (или по крайней мере куда меньшим самолётом). Ни фотографии с места событий, ни найденные на месте трагедии обломки лайнера конспирологов не убеждают.

В отличие от сделанных из стекла и металла башен-близнецов, штаб-квартира Американской армии выполнена из железобетонных конструкций. Тем не менее урон зданию был нанесён весьма существенный, даже несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств террористы направили самолёт в ту часть Пентагона, которая незадолго до этого была реконструирована и укреплена. Помогло и то, что перед столкновением самолёт ударился о землю, тем самым рассеяв значительную часть энергии. Другие аргументы конспирологов разобрал авторитетный фактчекинговый проект Snopes.

Изыскания сомневающихся в официальной версии иногда воплощаются и в форме, близкой к абсурдной. Существует даже теория о том, что самолёты вовсе не врезались в здания ВТЦ, хотя как минимум момент столкновения самолёта с Южной башней попал в прямой эфир американских телеканалов. Часть относящихся к событиям 11 сентября документов до сих пор засекречена, что вкупе со значительностью тех событий и их эмоциональной окраской создаёт отличные возможности для разработки альтернативных версий.

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