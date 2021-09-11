ГРАФИКИ | ”Я выстрелил в него два раза”. Как спецслужбы США ликвидировали лидера ”Аль-Каиды” Усаму бен Ладена

Поиски террориста номер один велись по множеству направлений, но, по официальной версии, ключевую роль сыграла слежка за одним из доверенных курьеров бен Ладена. О нем стало известно из показаний заключенного американской тюрьмы в заливе Гуантанамо, которого арестовали за помощь в организации теракта 11 сентября. Этот же заключенный назвал псевдоним курьера: Абу Ахмед аль-Кувейти. За аль-Кувейти установили слежку, которая в конечном итоге привела к трехэтажному особняку-крепости в Абботтабаде, неподалеку от столицы Пакистана .

Главной мишенью в войне с терроризмом стал главарь ”Аль-Каиды” Усама бен Ладен. Охота на него заняла долгие десять лет.

Страшная трагедия унесла три тысячи жизней и стала крупнейшим терактом за всю историю Америки . Расследование, над которым трудились семь тысяч сотрудников ФБР , пришло к однозначному выводу: за атакой стояли террористы из ”Аль-Каиды”.

Солнечным нью-йоркским утром 11 сентября 2001 года два пассажирских лайнера, захваченных террористами, по очереди протаранили северную и южную башни Всемирного торгового центра. Из небоскребов повалил черный дым, с верхних этажей от ужаса и безысходности выпрыгивали люди. Вскоре на глазах у всего мира башни обрушились. Третий самолет в это же время врезался в здание Пентагона , а четвертый по случайности просто разбился в поле в штате Пенсильвания.

Рейд ”морских котиков” на особняк в пакистанском городке Абботтабаде принято считать образцовой операцией, однако некоторые ее аспекты по сей день вызывают вопросы. Почему правозащитники раскритиковали убийство бен Ладена и что стало с участниками той операции — в материале ”Ленты.ру” .

Полученных сведений оказалось достаточно, чтобы развеять всякие сомнения: в особняке действительно жил террорист номер один. Началось планирование операции по захвату или уничтожению бен Ладена. Миссия получила кодовое название ”Копье Нептуна”.

Тогда агенты пошли на достаточно необычный и впоследствии сильно раскритикованный правозащитниками шаг: они устроили в городе фейковую кампанию по вакцинации от полиомиелита, от вспышки которого сильно страдал Пакистан. Завербованный американцами доктор смог проникнуть в дом и получить генетические образцы членов семьи бен Ладена. Впоследствии пакистанские власти приговорили врача к 30 годам тюремного заключения за госизмену.

ЦРУ необходимо было убедиться, что жилец загадочного особняка-крепости — именно бен Ладен. Они установили слежку, но им никак не удавалось сделать ни единого снимка или аудиозаписи главаря ”Аль-Каиды”.

Предполагаемое жилье бен Ладена сильно выделялось на фоне других домов. Участок в несколько раз больше соседних был обнесен высокой стеной с колючей проволокой, на верхних этажах построенного на нем дома почти не было окон, а на первом они были затонированы. Все контакты жильцов особняка с внешним миром были сведены к минимуму: к дому не была подведена телефонная связь, на участке было свое хозяйство с курами, козами, пчелами и огородом, мусор сжигали прямо во дворе.

Эксперт по разведке и нацбезопасности Рэлинн Хиллхаус представила свою версию событий. По информации ее источников в разведсообществе, никакого курьера использовать не пришлось — сотрудник пакистанской разведки просто сообщил США о местонахождении главаря ”Аль-Каиды” в обмен на 25 миллионов долларов и вид на жительство. Эту версию на условиях анонимности подтвердили действующие и бывшие сотрудники американской разведки.

Один из участников событий той ночи Роберт О'Нил рассказал спустя годы, что еще на старте операции он был уверен, что она станет для него последней. ”Я не думал, что выживу”, — рассказывал морпех.

В ночь на 2 мая два вертолета с 23 морпехами, переводчиком и боевым псом Кайро вылетели в сторону Абботтабада. Однако когда бойцы приблизились к цели, операция оказалась под угрозой срыва: температура поверхности и стены вокруг дома оказались выше, чем ожидалось, один из вертолетов попал в вихревое кольцо и упал на стену. Стоял такой грохот, что стало очевидно: жильцов дома застать врасплох не выйдет. Поскольку операция пошла не по плану еще до того, как первый пехотинец ступил на территорию поместья бен Ладена, ”котикам” пришлось импровизировать.

Один из участников той операции Мэтт Биссоннет рассказывал, что ”морские котики” отработали миссию не меньше сотни раз на точной копии поместья, которую возвели на тренировочном полигоне ЦРУ в Северной Каролине.

Согласно разработанному плану, два модернизированных ударных вертолета Black Hawk (”Черный ястреб”) должны были доставить бойцов из афганского Джелалабада в Абботтабад. Первая команда должна была спуститься по тросам на крышу особняка и проникнуть на третий этаж, вторая — спуститься в сад и проникнуть на первый этаж.

Военные рассматривали несколько вариантов: авианалет, рейд или совместная операция с пакистанскими военными. От последнего отказались из-за опасений утечки информации на стадии подготовки. В конечном итоге руководство остановилось на рейде: это позволяло избежать большого числа жертв среди обитателей особняка и убедиться в том, что бен Ладен действительно будет убит. Операцию поручили морским пехотинцам из подразделения специального назначения Военно-морских сил США, так называемому SEAL Team 6.

После крушения одного из Black Hawks второму пришлось высаживать десант не над крышей особняка, как изначально планировалось, а за его территорией. Внутрь бойцы попали, разрушив часть ограждения с помощью взрывчатки. Затем морпехи начали врываться в одно помещение за другим, поднимаясь с первого на третий этаж в поисках главной цели — бен Ладена.

Момент ”X”

Во время рейда главарь ”Аль-Каиды” находился вместе с одной из своих жен в спальне на третьем этаже. Первыми возле его двери оказались Роберт О'Нил и его напарник, который сделал первый выстрел, но промахнулся. Следом в спальне оказался сам О'Нил.

По словам бывшего офицера, бен Ладен был ростом выше, чем он ожидал, и выглядел озадаченным. Террорист схватил жену и выставил ее перед собой, как щит.

"В ту же секунду я выстрелил в него, два раза в лоб. Бам-бам! Второй раз — когда он уже падал. Он рухнул на пол перед кроватью, и я выстрелил в него еще раз. Я видел, как он сделал свой последний вдох", — говорит Роберт О'Нил, морпех, застреливший бен Ладена.

В районе часа ночи по местному времени (16:00 в Вашингтоне) террорист номер один был мертв. Операция заняла 40 минут.

В тот же вечер Обама отправился на ежегодный торжественный ужин, где много шутил и подкалывал присутствовавшего на мероприятии Дональда Трампа — словом, не подавал виду, что несколькими часами ранее американские военные провели главную спецоперацию XXI столетия. На следующий день он снова появился перед журналистами и объявил о ликвидации бен Ладена.

"Небольшая группа американцев провела эту операцию с исключительным мужеством и умением. Никто из американских граждан не пострадал. Они постарались избежать жертв среди гражданского населения. После перестрелки они убили Усаму бен Ладена и забрали его тело", — сказал Барак Обама.