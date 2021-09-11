Падающий с небоскреба человек. История одного из самых известных фото теракта 11 сентября(60)
По официальной статистике, из зданий выпрыгнуло от 50 до 200 человек. "7-8% погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года скончались, выпрыгнув из зданий, — замечает американский писатель Том Джунод. — Применительно к северной башне, из которой выпрыгнуло больше всего людей, соотношение составляет 1:6".
54-летний фотограф Ричард Дрю нацелил объектив своей фотокамеры на северную башню и начал снимать выпрыгивающих. "Можно было слышать, как они падали, — вспоминает он. — Раздавался сильный хлопок, похожий на звук падающего на землю мешка с цементом". Когда он вернулся в бюро Associated Press, у него было 12 снимков. Среди них был падающий мужчина, кажущийся спокойным, летящим к своей неизбежной смерти.
Эту фотографию опубликовали во всем мире, и она вызвала широкий протест, как будто взгляд на ее был равноценен вторжению в последний момент личной агонии. После 12 сентября ее почти не показывали, но Том Джунод никак не мог забыть о ней и потратил годы на то, чтобы выяснить, кем был падающий человек.
Теперь его имя известно: это 43-летний Джонатан Брили, работавший в ресторане на самом верху северной башни. Это разгадал знаменитый шеф-повар Майкл Ломонако. "Телосложение, цвет кожи были такими же, как у Джонатана, и это вполне мог быть Джонатан", — говорит Ломонако.
На протяжении всех этих лет его семья считала, что Джонатан погиб внутри здания. Его отец Александр, священник баптист, до сих пор не может смириться с тем, как погиб его сын. "Я не могу об этом говорить, — признается он. — Работа всей моей жизни — это убеждать людей, что после трагедии они должны жить дальше, но сам себя я не могу убедить в этом".
Отец Джонатана до сих пор не может говорить о сыне, но его сестра Гвендолин готова сделать это: "Когда я впервые взглянула на фотографию и увидела, что это мужчина — высокий, стройный, — я сказала: "Это мог бы быть Джонатан", — рассказывает Гвендолин. — Но я никогда не думала, что падающий человек — это Джонатан. Я думала о нем как о мужчине, который сам лишил себя жизни за одну секунду. Неужели вера этого человека была так сильна, что он верил, что Бог поймает его, — или он так боялся конца?"
В день своей гибели Джонатан поцеловал жену Хиллари на прощание и выехал из своего дома в Маунт-Вермонте на Манхэттен, где он работал звукоинженером в ресторане Windows On The World. В то утро в ресторане устраивался завтрак для 16 членов конгресса финансовых технологий и еще 71 гостя. В 8:45, менее чем через час после того, как Джонатан приехал на работу, рейс American Airlines 11 врезался в северную башню.
Удар самолета пришелся между 93-м и 99-м этажами, убив сотни человек, и возгоревшееся топливо самолета взвинтило температуру до 1000 градусов Цельсия. Столб пламени был таким мощным, что, когда огонь устремился вниз по шахтам лифта, сгорели люди даже в фойе здания.
Но меньше всего повезло примерно тысяче человек, оказавшихся в ловушке между 100-м и 107-м этажами. Лифты остановились, лестницы были заблокированы обломками, огнем и дымом, и пути спасения не было. Когда воздухом стало невозможно дышать, отчаявшиеся сотрудники и гости ресторана начали разбивать окна. И, вероятно, именно в эти последние мгновения Джонатан, астматик, принял свое страшное решение, пишет издание.
"Джонатан просто любил жизнь, и это было так заразительно, что, когда мы были рядом с ним, мы все время улыбались и смеялись", — говорит его сестра. И, тем не менее, хотя, по имеющимся данным, весьма вероятно, что падающим человеком был Джонатан, мы никогда не узнаем наверняка, так ли это или нет.
На одном из снимков из-под развевающейся от ветра рубашки у него виднеется оранжевая футболка, похожая на ту, что он носил на работу. "Но дело не в том, чтобы выяснить, кем был падающий человек, а в том, что его смерть говорит всем нам", — подчеркивает Гвендолин. А она говорит, что это не должно повториться.