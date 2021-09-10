Освободить семьи от платы за место в детском саду следует не со второго, а с первого ребенка!

Мы уверены: плату за место в детском саду следует отменить для всех. Почему? Потому что это не социальная помощь и не льгота, это — часть единой системы образования. Никто не платит за начальную, основную и среднюю школу, даже за высшее образование у нас не платят. Почему же самая первая ступень — дошкольное образование — должно быть платным? Это во-первых.

Во-вторых, как все мы знаем, плата за место в детском саду составляет 71 евро в месяц за одного ребёнка. Отмена платы за место в детском саду оставляет в бюджете семьи с одним ребёнком 854 евро в год и, соответственно, в семье с двумя детьми останется 1708 евро. Это важно и нужно, поскольку расходов на всё прочее, связанное с детьми, у родителей более чем достаточно.

Почему же столичная власть упразднила плату только начиная со второго ребёнка? Здесь действует простая арифметика. В Таллинне в детские сады ходит 20 784 ребёнка. Если отменить плату за место в детском саду для всех с 1 сентября до конца текущего года, то это будет стоить таллиннскому бюджету 5 900 000 евро. Схема, предложенная таллиннской горуправой, касается чуть более 3 000 детей. Соответственно и расходы, которые несёт бюджет, составляют всего 900 000 евро. Разница очевидна.

В бюджете, размер которого составляет более 800 000 000 евро, согласитесь, можно найти 5 900 000 евро и отменить плату за место в детском саду для всех. Стоит лишь отказаться от некоторых ненужных расходов: упразднить все столичные пропагандистские издания, пересмотреть невыгодные для города PPP (Рublic Рrivate Рartnership) договоры, сократить финансирование искусственно раздутой Муниципальной полициии (МуПо).

Что будем делать мы? Обещаю: будем и дальше отстаивать отмену платы за место в детском саду для всех без исключения.