Скачайте приложение RusDelfi и выиграйте iPhone SE!

Для участия в розыгрыше:

1. Скачайте приложение Delfi (rus.delfi.ee) из Google Play или App Store.

2. Запустите приложение Delfi и открой ссылку этой акции на главной странице.

3. Заполните графы и подтвердите информацию — теперь вы участвуете в розыгрыше!

Для участия в розыгрыше зарегистрируйтесь через форму в приложении не позднее 12.09.2021.



