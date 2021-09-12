Все гениальное — просто: три правила похудения от таллиннского фитнес-тренера

Правило первое



Чистое питание — это основа и база твоего здорового и красивого тела. Многие начинают процесс похудения не оттуда, они начинают усиленно тренироваться, полагая, что в питании могут ничего не менять. Безусловно, даже в таком случае будут изменения и положительная тенденция. Но всё это временно, потому что в какой-то момент вас утомит столько тренироваться и вы вернётесь в привычный режим — соответственно килограммы придут обратно.

Поэтому мимо питания пройти невозможно, если вы всерьез решили поменять свою жизнь к лучшему и обрести красивое и здоровое тело.

С чего начнем?

Начнём с подсчета. Именно так. Если питание запущено, "на глаз" вы ничего не определите. Проверено опытом на тысячах подопечных.

Начинаем записывать всё, что кладём себе в рот в течение дня. Не забываем про то, что напитки тоже бывают калорийными, в том числе и алкоголь. К счастью записывать надо не на бумажку.

Существуют разные программы для подсчета калорий, хотя за 3 секунды разобраться в них тоже не удастся. Если вы решили осознанно подойти к вопросу похудения — сядьте и разберитесь.

У всех у нас постоянно не хватает времени на множество вещей, которые мы не считаем такими уж важными. Так что если вы не успеваете записывать калории, то признайте, что видимо, худеть вам не очень-то и надо.

В программах по подсчету калорий обратите внимание на уже "вбитые" блюда. Иногда они вбиты в систему с неправильным калоражем и макронутриентами.

Взвешивайте продукты, сканируйте упаковку и вводите все блюда самостоятельно. Только так вы будете уверены в том, что у вас подсчёт верный.

Далее — вы рассчитываете калории под себя и свою активность и составляете себе рацион сами. Для начала можно взять какой-то готовый рацион, чтобы понять примерно, каким образом должны выглядеть приемы пищи. Но не цепляйтесь за такие рационы как за спасательный круг, они вам будут надоедать и вы будете все больше и больше позволять себе то, что в рационе запрещено.