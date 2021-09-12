Все гениальное — просто: три правила похудения от таллиннского фитнес-тренера
Правило первое
Чистое питание — это основа и база твоего здорового и красивого тела. Многие начинают процесс похудения не оттуда, они начинают усиленно тренироваться, полагая, что в питании могут ничего не менять. Безусловно, даже в таком случае будут изменения и положительная тенденция. Но всё это временно, потому что в какой-то момент вас утомит столько тренироваться и вы вернётесь в привычный режим — соответственно килограммы придут обратно.
Поэтому мимо питания пройти невозможно, если вы всерьез решили поменять свою жизнь к лучшему и обрести красивое и здоровое тело.
С чего начнем?
Начнём с подсчета. Именно так. Если питание запущено, "на глаз" вы ничего не определите. Проверено опытом на тысячах подопечных.
Начинаем записывать всё, что кладём себе в рот в течение дня. Не забываем про то, что напитки тоже бывают калорийными, в том числе и алкоголь. К счастью записывать надо не на бумажку.
Существуют разные программы для подсчета калорий, хотя за 3 секунды разобраться в них тоже не удастся. Если вы решили осознанно подойти к вопросу похудения — сядьте и разберитесь.
У всех у нас постоянно не хватает времени на множество вещей, которые мы не считаем такими уж важными. Так что если вы не успеваете записывать калории, то признайте, что видимо, худеть вам не очень-то и надо.
В программах по подсчету калорий обратите внимание на уже "вбитые" блюда. Иногда они вбиты в систему с неправильным калоражем и макронутриентами.
Взвешивайте продукты, сканируйте упаковку и вводите все блюда самостоятельно. Только так вы будете уверены в том, что у вас подсчёт верный.
Далее — вы рассчитываете калории под себя и свою активность и составляете себе рацион сами. Для начала можно взять какой-то готовый рацион, чтобы понять примерно, каким образом должны выглядеть приемы пищи. Но не цепляйтесь за такие рационы как за спасательный круг, они вам будут надоедать и вы будете все больше и больше позволять себе то, что в рационе запрещено.
По факту же не должно быть запретных продуктов. Позволяйте себе любимые и вредные продукты. Пускай они составляют 20 % от вашего чистого рациона.
Опять сложно? Математика? Ничего, если хочется результатов, надо разобраться и потерпеть.
Через определённое время — у кого-то 3 недели, у кого-то это полгода — процесс становится автоматическим, вам уже не надо смотреть на этикетки и записывать продукты, вы в голове составляете себе рационы и знаете, что можете себе позволить и в каком количестве.
В тот самый момент приходит свобода, вы не запрещаете себе ничего и при этом худеете. Кстати да, это возможно даже без спорта
Да, дорогие, надо разбираться. Да, чудесных методов нет. Да, диеты не работают. Хочешь по-настоящему похудеть? Возьми себя в руки и разберись с питанием
Правило второе
Употреблять достаточно количество белка
Практика показывает, что если в диете достаточное количество белка, то вес уходит именно за счёт жира.
Белок — строительный материал для наших мышц для нашего тела. На любой диете (при дефиците калорий) наше тело недополучает макронутриенты. Также это называется дефицитом энергии. При диете наше тело для того чтобы функционировать полноценно должно черпать энергию из своих запасов.
Есть несколько вариантов: черпать энергию из жира или расщеплять свои же мышцы.
Если мы не будем подпитывать мышцы достаточным количеством белка, то организм будет брать аминокислоты из наших мышечных волокон, то есть расщеплять себя же. Поэтому для хорошего результата мы обязаны обеспечить наше тело белком, ведь белок дает чувство насыщения на более длительное время.
На усваивание быстрых углеводов организм может не тратить вообще никакой энергии. А для переваривания белка может уйти до 20 % калорийности съеденного продукта.
Нормы потребления белка на дефиците:
⁃ Для малоподвижных людей — 1,2 — 1,4 гр на кг своего веса
⁃ Люди с умеренной активностью — 1,4 — 1,8 гр на кг веса
⁃ Люди тренирующиеся в тренажерном зале 1,6 — 1,8 гр на кг своего веса
⁃ Спортсмены тренирующийся на выносливость 1,8 — 2 гр на кг своего веса.
Правило третье
Важная составляющая — движение
Худеть можно и лёжа на диване, не двигаясь совсем! Просто за счет очень ограниченного питания.
Ответьте себе на вопрос: вам важно похудеть или обрести красивое тело? Да, можно похудеть и не иметь красивого тела. Это урезание питание и отсутствие движения.
Разберитесь в голове, для чего вы худеете? Это желание быть здоровой? Или это желание быть худой? Что несёт в себе для вас худоба?
Может вы с детства хотели быть маленькой и худенькой, хотели чувствовать себя беззащитной девочкой, хотели мужской заботы и любви, И казалось, что её достойны только худенькие?
Может вы смотрели на фотографии в журналах или на моделей в Instagram с их глянцевой жизнью и вам хотелось иметь такую же, и казалось что причиной её счастья является ее худоба?
Это всего лишь некоторые причины, которые кроется в нашей голове. Причины, с которыми работают именно психологи, потому что эти установки лежат так глубоко, что самим зачастую до них не добраться
Худоба не имеет никакого отношения к счастью. Вообще. Мне жаль тех, кто истязали себя жуткими диетами, стали похожи на тень, но так и не стали счастливыми.
Единственная причина худеть — это здоровье. И тогда неотъемлемой частью такого похудения является именно движение. Потому что движение — это жизнь.
Я не говорю сейчас о тренировках, я говорю о ежедневной активности. Я говорю о прогулках каждый день, о езде на велосипеде, о лестница вместо эскалатора и лифта, о семейных традициях игры в теннис каждые выходные, о катании на лыжах зимой.
Именно это движение — залог нашего здоровья. Движение в удовольствие, движение в кайф.
Именно это движение создает основную трату калорий и позволяет нам есть то, что мы любим и хотим.
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