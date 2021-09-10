На RusDelfi стартовал блог футбольного клуба "Флора". Первый гость — Сергей Зенёв

Нам достались бельгийский "Гент", сербский "Партизан" и кипрский "Анортосис". Очень интересно сыграть с такими сильными соперниками, попробовать себя на их уровне. Это круто не только для "Флоры", но и для всего эстонского футбола. Для меня же лично это будет четвертый по счету еврокубок, я три раза играл в группе Лиги Европы , поэтому пиком своей карьеры я бы это событие не назвал, но что-то новенькое — это точно, я никогда не играл в группе в составе именно эстонской команды.

Сейчас все задаются вопросом, как же все-таки получилось, что эстонская команда впервые добралась до группового этапа еврокубка? Вы знаете, возможно, я скажу банальность, но это действительно большая и кропотливая работа игроков, которые шли к этому большую часть карьеры, подбирались все ближе и ближе, тренеров и администрации клуба, и вот — случилось. Для команды же выступление в еврокубке — это большой опыт, мы никогда не играли на таком уровне в подобных турнирах, у нас не было матчей сразу с несколькими соперниками такого уровня подряд.

Летом "Флора" выиграла у ирландского клуба ”Шэмрок Роверс”, а совсем недавно эстонская сборная сыграла вничью с Уэльсом, который участвовал в чемпионате Европы. В интернете стали говорить, что нашим футболистам просто удобнее играть с британцами по целому ряду причин — мол, и в клубе, и в сборной тоже много габаритных парней, а у некоторых наших игроков есть опыт игры в Англии. Я и сам играл в Англии, но мне кажется, что удобно — не удобно — это немного философский вопрос. Просто все так сложилось, что "Флора" выиграла — мы были сильнее ирландцев, а сборная вничью сыграла. Во втором случае ведь речь о победе не шла — да, у нас было попадание в перекладину, но у Уэльса было много голевых моментов и наши парни молодцы, что выстояли, особенно на последнем рубеже обороны. Я только что вернулся из Уэльса, и эмоции, разумеется, положительные — мы на играли с сильной командой, поэтому результат на выезде (ничья 0:0) оцениваем позитивно. И перед матчами еврокубка это, конечно, настрой улучшило.

Да, кто-то скажет, что было бы еще круче, если бы, например, к нам в группу попали команды из топ-чемпионатов, например, итальянская "Рома" или английский "Тоттенхэм". Мне бы тоже хотелось, чтобы на поле A. Le Coq арены вышли лучшие игроки Европы, чтобы в Таллинн приехал Жозе Моуринью, но поверьте, те соперники, которые нам достались — очень интересные. Наверняка, все помнят, как шумел в Лиге чемпионов "Анортосис", а "Гент" совсем недавно выходил в 1/8 финала в самом престижном турнире Европы. Ну а "Партизан" и вовсе один из самых известных клубов Восточной Европы. Скучно не будет. Кстати, за выход в группу руководство отблагодарило нас денежными бонусами — до игры это не обсуждалось, но после игры было приятно.

По поводу выхода в следующую стадию — конечно, всегда хочется большего, но сейчас это обсуждать нет смысла. Посмотрим, как дела пойдут дальше и что мы можем. В любом случае, будем надеяться и верить — иначе зачем играть?

Другой момент — а сможем ли справиться с нагрузками? Еврокубок, чемпионат, игры за сборную… У футболистов "Флоры" впервые настолько насыщенный календарь. Но ведь для этого мы и тренируемся, плюс, у нас есть определенный запас прочности, длинная и надежная скамейка, так что я надеюсь, мы справимся, другого выбора у нас нет. Мы ведь хотели туда попасть, а теперь искать оправдания, что у нас нет сил и времени — нет смысла.

Нельзя также сказать, что что-то у нас на первом месте — мы серьезно относимся как к чемпионату Эстонии, так и к Лиге конференций, какого-то одного приоритета у нас нет. Но конечно, хотелось бы чемпионство взять, чтобы в следующем году опять играть в Европе и добиваться результатов дальше. Меня уже спрашивали, может, стоит перейти в какой-то европейский клуб и играть в еврокубках постоянно? Лично я не хочу никуда переходить. Я ведь мог и сейчас за границей играть, но принял решение вернуться в "Флору", играть в Таллинне, так что даже таких мыслей не было.

В следующем посте блога "Флоры" мы представим первого соперника команды по групповому этапу Лиги конференций, бельгийский "Гент". Следите за порталом RusDelfi.

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