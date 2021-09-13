Telia TV – делиться легко

Делитесь любимыми фильмами и сериалами с несколькими пользователями

Знаете ли вы, что Telia TV можно одновременно смотреть в нескольких устройствах? В зависимости от пакета Вы можете свободно делить свой пакет Telia TV между пятью пользователями или экранами. Делитесь доступом к Telia TV со своими близкими, родственниками, друзьями, коллегами или смотрите ТВ-контент на разных смарт-устройствах. Пакет Family позволяет разделить доступ между пятью экранами или пользователями, пакет Standard – между тремя, а пакет Mini – двумя. Посмотрите, как легко это сделать!

С Telia TV Вы можете делиться всеми любимыми сериалами и фильмами. Дома и за границей, на даче и в городе, с родственниками и лучшими друзьями.

Широкий выбор на любой вкус

В Telia TV и малыши, и папа с мамой, и бабушка с дедушкой всегда найдут, что посмотреть, причем, контент постоянно обновляется. Будь то приключенческие боевики, смешные комедии, захватывающие драмы, анимационные фильмы, веселые мультики, документальное кино, прямой эфир или спортивные трансляции – новых находок хватит каждому.

В Telia TV в общей сложности более 150 различных каналов, здесь есть услуга записи и видеопрокат. Кроме того, к пакету можно заказать различные дополнительные услуги, благодаря которым вы сможете лучше «подстроить» телевидение под свои запросы.

С Telia TV ваш контент всегда с вами

Вы проводите время за городом? Или часто путешествуете и любите колесить по Европе? Услуга Telia TV не зависит от местоположения и доступна на всей территории Европейского союза. Смотрите любимые фильмы, находите новые сериалы или болейте за своих фаворитов на спортивных состязаниях, не поступаясь комфортом. Вы можете смотреть все, что хотите, на своем смартфоне, планшете, компьютере или по телевизору с дигибоксом. Таким образом, ваш контент всегда с вами. Где угодно, когда угодно, в любой стране, в любом городе, в любом устройстве и в любой сети.

Узнайте больше и попробуйте пакет Standard три месяца бесплатно: telia.ee/tv