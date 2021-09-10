”Газпром” объявил о завершении строительства ”Северного потока — 2”

На утреннем оперативном совещании в ПАО ”Газпром” председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода ”Северный поток — 2” полностью завершено.

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода. Строительство первой нитки ”Северного потока — 2” завершилось в начале июня.

По сведениям Bloomberg, поставки газа по трубопроводу могут начаться с 1 октября, а обе нитки заработают с 1 декабря 2021 года.

”Северный поток — 2” проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. ”Газпром” самостоятельно достраивал трубопровод, так как США наложили санкции на швейцарского подрядчика проекта.