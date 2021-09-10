10.09.2021, 12:10
О дивный новый мир! Поляка обвиняют в расизме за щипок соперника из Англии
Фото: Scanpix
Как сообщает The Guardian, сборная Англии обвинила футболиста сборной Польши Камиля Глика в том, что он ущипнул английского игрока в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.
По информации источника, англичане остались недовольны тем, что в первом тайме Глик ущипнул за шею защитника англичан Кайла Уокера. В перерыве встречи два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме. В результате делегат от ФИФА записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование.
Сборная Польши отрицает обвинения, заявив, что не считает действия своего игрока расистскими. Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски посчитал, что Глик бы не стал делать такое.