Российский игрок итальянской ”Фиорентины” объяснил, почему не скучает по родине

”Я не скучаю по России, потому что много лет жил в этой стране. Я родился в небольшом городе в 600 км от Москвы. Потом переехал в столицу. Я не скучаю по России, ведь я жил во всех красивых городах страны, а теперь хочу увидеть некоторые европейские города”, — цитирует форварда официальный сайт итальянского клуба.