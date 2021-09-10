10.09.2021, 07:22
Российский игрок итальянской ”Фиорентины” объяснил, почему не скучает по родине
TASS
Александр Кокорин дал интервью официальному сайту "Фиорентины" и рассказал, что по Родине не скучает и объяснил почему.
”Я не скучаю по России, потому что много лет жил в этой стране. Я родился в небольшом городе в 600 км от Москвы. Потом переехал в столицу. Я не скучаю по России, ведь я жил во всех красивых городах страны, а теперь хочу увидеть некоторые европейские города”, — цитирует форварда официальный сайт итальянского клуба.
Россиянин перешел из московского ”Спартака” в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы. Контракт игрока с ”Фиорентиной” рассчитан до 30 июня 2024 года.