25 лет интеграции. Что Беларусь получает и теряет от сближения с Россией

Александр Лукашенко 9 сентября проводит в Кремле переговоры с Владимиром Путиным, одной из ключевых тем которых является углубление интеграции Беларуси и России и возможное подписание 28 союзных программ — их стороны обсуждали последние три года. В целом же построить более тесные отношения — и экономические, и политические — Минск и Москва пытаются с середины 90-х годов. Что из этого получилось и что в интеграционной сфере происходит сейчас — в материале DW.

Как начиналась интеграция Беларуси и России?

Александр Лукашенко еще до избрания президентом Беларуси активно использовал в своих целях тему интеграции с Россией. Вскоре после его победы на выборах стороны подписали соглашение о Таможенном союзе от января 1995 года, а через полтора месяца — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. Формальным началом интеграционного проекта многие наблюдатели, однако, считают подписание 2 апреля 1996 года Борисом Ельциным и Александром Лукашенко Договора о создании Сообщества Беларуси и России.

Затем Минск и Москва одобрили еще ряд соглашений данной направленности, главным из которых стал Договор о создание Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Он — в отличие от прежних документов — предусматривал уже и довольно тесную политическую интеграцию, в том числе создание общего двухпалатного парламента, конституции, суда, счетной палаты и валюты с единым эмиссионным центром. Впрочем спустя более чем 20 лет эти планы так и остались на бумаге.

"Договор о Союзном государстве предполагался как временная конструкция на пути к полному объединению двух стран. В 1999 году Лукашенко задумывал стать во главе этого объединенного государства, но потом в России к власти пришел Владимир Путин, Лукашенко понял, что дверь закрыта, и сильно охладел к вопросу интеграции", — объясняет тогдашний интеграционный энтузиазм Минска белорусский политолог Валерий Карбалевич.