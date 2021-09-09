09.09.2021, 13:14
Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Фото: Scanpix
Групповая стадия чемпионата Европы по волейболу завершается. Впереди нас ждет 1/8 финала и уже там очень яркая афиша: сборная России против сборной Украины. Матч состоится в польском городе Гданьске 11.09 в 18.30 по таллиннскому времени.
Россия против Украины: редчайший случай в игровых видах спорта за последнее время. Украинцы по политическим причинам бойкотируют турниры, проходящие на территории России, но отказываться от встречи на нейтральном поле не имеют права.
В группе С сборная Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции. Россия заняла в группе 2 место.
Сборная Украины выступала в группе А, где обыграла Грецию, Португалию, Бельгию и проиграла Сербии и Польше, заняв 3 место.
Победитель матча Россия — Украина в четвертьфинале сыграет с победителем пары Польша — Финляндия.
Чемпионат Европы проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в четырех странах — Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.