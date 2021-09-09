Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Россия против Украины: редчайший случай в игровых видах спорта за последнее время. Украинцы по политическим причинам бойкотируют турниры, проходящие на территории России, но отказываться от встречи на нейтральном поле не имеют права.



В группе С сборная Россия обыграла Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию, но уступила Турции. Россия заняла в группе 2 место.

Сборная Украины выступала в группе А, где обыграла Грецию, Португалию, Бельгию и проиграла Сербии и Польше, заняв 3 место.

Победитель матча Россия — Украина в четвертьфинале сыграет с победителем пары Польша — Финляндия.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в четырех странах — Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.