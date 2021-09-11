Попасть можно, но сложно: курьер Wolt рассказал о том, как получить работу и чего от нее ожидать

”Нет любви более искренней, чем любовь к еде” (Джордж Бернард Шоу).

Сегодня речь пойдет о человеке, который является важным посредником между рестораном и клиентом. Гостем является Дима, студент из города Таллинн. Он работает курьером Wolt и сегодня раскроет все тайны доставки.

Нравится ли тебе твое место работы?

Я могу сказать, что мне нравится. У меня был предыдущий опыт, и если сравнивать, то нынешние условия мне больше симпатизируют.

Есть ли развитие у этой профессии?

Если мы говорим о курьере, то развития нет. Конечно, есть возможность пойти в техподдержку и дальше двигаться. Но для многих доставка — конечный пункт. Развивать можно платформу, она может быть удобнее.

Когда ты начал работать?

Я стал подрабатывать в Wolt в марте этого года, до этого работал в ZityCity с сентября 2020. В принципе, можно сказать, что в сфере доставки я уже год. Хотел зарабатывать в свободное время от учебы. Эта работа позволяет выбирать график, и я могу сам решать, когда хочу выйти и поработать.

Для кого данная профессия?

Идеально работа подходит для студентов, поскольку нет точного количества

часов, дней, которых нужно отработать. Конечно, есть люди, которые работают, уже имея семью, но это тяжело. Такой человек быстро устанет и перегорит.

Что является минусами работы?

Во-первых, можно было бы довести приложение до идеала. При появлении заказа есть адрес и название, но нет точки на карте. Это неудобно, ведь я не могу точно знать в какую область Таллинна мне придется ехать.

Во-вторых, нет оплаты до самого кафе. Можно ехать

до него 10 км, а заказчик находится в 300 метрах. Оплата идет за эти 300 метров.

Важным минусом еще является и то, что уже работает огромное количество

людей и нет такого большого спроса. Иногда еще негде оставить машину и приходится кататься, искать.

А какие плюсы?