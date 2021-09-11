Попасть можно, но сложно: курьер Wolt рассказал о том, как получить работу и чего от нее ожидать(1)
”Нет любви более искренней, чем любовь к еде” (Джордж Бернард Шоу).
Сегодня речь пойдет о человеке, который является важным посредником между рестораном и клиентом. Гостем является Дима, студент из города Таллинн. Он работает курьером Wolt и сегодня раскроет все тайны доставки.
Нравится ли тебе твое место работы?
Я могу сказать, что мне нравится. У меня был предыдущий опыт, и если сравнивать, то нынешние условия мне больше симпатизируют.
Есть ли развитие у этой профессии?
Если мы говорим о курьере, то развития нет. Конечно, есть возможность пойти в техподдержку и дальше двигаться. Но для многих доставка — конечный пункт. Развивать можно платформу, она может быть удобнее.
Когда ты начал работать?
Я стал подрабатывать в Wolt в марте этого года, до этого работал в ZityCity с сентября 2020. В принципе, можно сказать, что в сфере доставки я уже год. Хотел зарабатывать в свободное время от учебы. Эта работа позволяет выбирать график, и я могу сам решать, когда хочу выйти и поработать.
Для кого данная профессия?
Идеально работа подходит для студентов, поскольку нет точного количества
часов, дней, которых нужно отработать. Конечно, есть люди, которые работают, уже имея семью, но это тяжело. Такой человек быстро устанет и перегорит.
Что является минусами работы?
Во-первых, можно было бы довести приложение до идеала. При появлении заказа есть адрес и название, но нет точки на карте. Это неудобно, ведь я не могу точно знать в какую область Таллинна мне придется ехать.
Во-вторых, нет оплаты до самого кафе. Можно ехать
до него 10 км, а заказчик находится в 300 метрах. Оплата идет за эти 300 метров.
Важным минусом еще является и то, что уже работает огромное количество
людей и нет такого большого спроса. Иногда еще негде оставить машину и приходится кататься, искать.
А какие плюсы?
Мне очень нравится то, что в Wolt можно работать по району, где живешь.
То есть никто не заставит тебя ехать из Мустамяэ в Виймси. Далее, как уже говорил, свободный график. Устраивает также зарплата, я считаю, что этого достаточно. Отмечу еще то, что можно общаться с людьми и получать позитивные эмоции, знакомства, чаевые.
Какие чувства у тебя вызывает работа?
Если хорошее настроение, то все в радость. Не сильно устаешь, находишься в машине, где комфортные условия и есть хорошие клиенты.
Советуешь ли работать в таком режиме?
Я советую, но есть другая проблема, ведь много кто хочет. Очереди длинные, честно. Попасть можно, но сложно.
Реально ли доставщики ”гребут” деньги?
Это не совсем правда, ведь есть не только доход, но и расход (налоги, топливо, машина). Можно получать 10 евро в час, но зависит это от клиентов. Если есть потребители, то можно хорошо подзаработать. Когда спрос небольшой, за 8 часов можно спокойно 60 евро получить. Если много работаешь — много получаешь, это логично.
А какие-то интересные или нелепые моменты случались?
Недавно был случай, что пиццерия перепутала пиццы и хорошо, что я не успел отдать. Так же часто бывает, что люди путают адреса и приходится ходить кругами. Забавный было, когда отвозил мужику водку в 11 утра.
Топливо и работа. Не уходишь ли в 0?
В ноль я не ухожу, но примерно процентов 10 тратится на топливо от заработка.
Все зависит от машины, ведь расходы везде разные.
Bolt/Wolt. Разница в одной букве, но что же на самом деле?
Для клиента все кажется одинаковым, но курьеры видят это по-другому.
Отношение к работникам лучше в Wolt. Они платят за тебя налоги, перед государством работник чист. Также выдают рабочую форму. Bolt имеет ”черных” работников, которые не платят налоги. Хочу также затронуть тему коронавируса — Wolt оплачивал больничный в прошлом году.
Условия. Что нужно для заработка?
Для работы нужен любой вид транспорта, и если говорить о машине, то
нужно хорошо знать ПДД. Есть приезжие курьеры, которые могут не знать правил — в таком случае они создают проблемы на дороге.
Перечисли основные правила хорошего курьера.
Быть вежливым: "здравствуйте", "до свидания" и тд.
Подключать сумку к прикуривателю, чтобы еда оставалась теплой.
Если ты приехал, то позвонить клиенту.
Быть дружелюбным и позитивным, понимать клиента.
Опиши свою работу одним словом.
Драйв. Каждый день все новое. Улицы, дома, места. Люди бывают веселые, и это очень поднимает настроение. Я получаю удовольствие от работы.
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