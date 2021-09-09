В Ласнамяэ вновь обсудят влияние строительства продолжения Мустакиви теэ на окружающую среду

«Продолжение Мустакиви теэ оказало бы значительное влияние на движение в этом районе и на местную природу. Ясно, что мы должны работать над возможными решениями и стремиться снизить напряжение. Поэтому я еще раз приглашаю жителей Ласнамяэ и Пирита на дискуссию, чтобы вместе обсудить проблемные аспекты и трудности и постараться найти ответы на возможные вопросы», – привел пример старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Город Таллинн планирует строительство продолжения Мустакиви теэ, которое начиналось бы в районе Ласнамяэ от перекрестка Нарвского шоссе и Мустакиви теэ и пролегало бы до Козе теэ в районе Пирита. Длина планируемой дороги составляет 1,2 км.

С программой оценки влияния на окружающую среду и материалами прошедших в августе дискуссий можно ознакомиться на сайте Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Открытое обсуждение программы оценки влияния на окружающую среду строительства продолжения Мустакиви теэ пройдет 16 сентября в 17:30 в Таллиннской Ляэнемере гимназии (ул. Вормси, 3, 13913 Таллинн). На месте будет проводиться проверка COVID-сертификатов (о завершенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном тесте), а также можно будет бесплатно сделать экспресс-тест.