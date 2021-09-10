Идем в лес: как собирать грибы так, чтобы не отравиться?

Грибы содержат до 95% воды, в состав сухого вещества входят углеводы, белки, минеральные вещества и незначительное количество жиров. В белках съедобных грибов можно обнаружить все необходимые человеку аминокислоты. Минеральные вещества представлены в основном фосфором и калием, в полезном для человека количестве присутствуют и другие элементы, например, медь, селен, марганец, цинк, кобальт. Некоторые грибы содержат витамины группы В, а в лисичках, например, обнаружен витамин D. Но для того чтобы организм лучше усвоил витамин D, лисички желательно жарить в масле — сливочном или растительном.

Гриб, я тебя знаю!

Если вы собираете грибы и употребляете их в пищу, то вам просто необходимо знать, какие виды грибов встречаются в наших лесах, каковы их признаках, а также какие грибы являются съедобными, а какие ядовитыми.

Некоторые грибы можно есть после незначительной обработки, не отваривая, а лишь поджарив на небольшом количестве масла. Именно такой обработке можно подвергать всем известные лисички и белые грибы (боровики). Другие грибы употребляют в пищу только после отваривания, поскольку в свежем виде они содержат ядовитые вещества, при отваривании в воде эти вещества разрушаются или растворяются, и после термической обработки грибы вполне съедобны. Например, следует отваривать горькушки, сыроежки зеленые, а также другие горькие на вкус млечники и сыроежки. В ядовитых и смертельно ядовитых грибах яд при варке не разрушается, и грибы остаются ядовитыми и после горячей обработки. Такими грибами являются мухомор и мухомор вонючий, или белая поганка.

Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы принято обозначать специальными символами, однако в разных изданиях символы могут различаться, поэтому, пользуясь своим определителем, прежде всего внимательно изучите его и запомните признаки грибов. Следует также иметь в виду, что в разных странах существуют разные традиции, связанные с употреблением грибов в пищу и способами их приготовления.