Чертова грива и Горбатое болото: какие легенды хранит национальный парк Алутагузе

Некоторые болота и болотные острова до сих пор сохраняют свои старинные названия: Чертова грива, Горбатое болото и др. А вот грива Самолетная получила свое название после того, как в годы Второй мировой войны на нее упал самолет. Говорят, что Бандитскую гриву так назвали из-за случайно обнаруженной там в 1960-е годы землянки. Название деревни Камарна связывают с тем, что в окрестных лесах и болотах много комаров.

Располагавшиеся на болотных островах Агусалу хутора Туусна, Сааре, Яснику и Селкасааре принадлежали мызам Иллука, Охаквере и Мяэтагузе/Пагари. Некоторые деревни, например, Имату, очень старые (XIII–XIV вв.). Однако не все здешние болотные острова были заселены. Судя по топографическим картам первой половины прошлого столетия, поселения располагались в основном по берегам речек Авийыги и Вяледа.

Заповедник Агусалу, созданный в 1981 году для охраны болотного ландшафта, мало затронутого деятельностью человека, находится в самом сердце низменности Алутагузе, гранича на севере с Йыхвиской возвышенностью, а на юге — с Чудским озером. Здешние болота образовались в результате заболачивания озер, располагавшихся между дюнами древнего Чудского озера, а также минерализации почв. Особое своеобразие этим местам придают почти 200 вытянутых с северо-запада на юго-восток продолговатых холмов, поросших высокими, до 15 метров, старыми соснами. Это один из символов Алутагузе, знаменитые гривы, которые словно мосты пролегли по труднопроходимой болотистой местности. Гривы являются гребнями древних песчаных дюн. С них открывается восхитительные виды на окрестности.

Восемь небольших хуторов эстоноязычной деревни Туусна стояли рядком на протяженной гриве. Хуторяне возделывали поля, выращивали лен, который продавали на льняную фабрику в Нарве. В окрестностях деревни сохранились ямы, в которых лен вымачивали. Держали скот — коров, свиней, овец. Скотине нравилась трава, которая в изобилии росла по берегам болот. Женщины собирали ягоды — морошку, бруснику, клюкву — и грибы, а потом продавали все это добро в городе. Зимой валили лес, по весне вязали его в плоты и сплавляли по канавам, каналам и рекам в Нарву. Из деревни Туусна на болотные острова вели тропинки. Места там такие, что порой приходилось класть жерди или с шестом перепрыгивать с кочки на кочку. Зимой через замерзшие болота ездили по зимнику, начинавшемуся от деревни Ремнику. Торговые люди привозили по зимней дороге рыбу, зерно, хозяйственную утварь. Дети ходили в деревенскую школу в Агусалу, в которой обучение велось на двух языках. Последние жители покинули деревню Туусна в 1960-е годы.

В лесничестве Кивинымме, в 350 метрах от конторы в сторону Васкнарвы, есть небольшой могильный холм, который относят ко второй половине первого тысячелетия. На этом холме лежит камень, который, по легенде, герой эстонского эпоса Калевипоэг зашвырнул из Таллинна в Кивинымме. В километре от лесничества находится холм периода железного века, который в народе называют могилой Калевипоэга. По преданию, богатырь погиб от своего собственного меча, и случилось это в Куремяэ: когда Калевипоэг спал, враги отрубил ему обе ноги по колено. Истекая кровью, герой дополз до Кивинымме, где и умер. Здесь, говорят, его и похоронили. Местные жители называют могилу Калевипоэга Богатырской горой, близлежащий лес — лесом Добрыни, в честь русского богатыря Добрыни Никитича, сражавшегося с Калевипоэгом на этой самой горе. Победа в той битве осталась за Калевипоэгом.

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