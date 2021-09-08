Откройте для себя очарование Паланги!
1. Мол в Паланге
Невозможно представить Палангу без мола, который производит на всех яркое впечатление. Отсюда открывается прекрасный вид на дюны, желтые пляжи и бескрайнее море, здесь шум моря ласкает слух и разносятся крики чаек. Вечера можно комфортно проводить на скамейке с близкими, любуясь чудесными закатами.
В конце 19 века Паланга принадлежала графам Тышкевичам. Они решили построить здесь гавань, чтобы суда могли перевозить кирпичи, сделанные в графском кирпичном дворе. Порт был построен в 1884–1888 годах, и оттуда судно «Феникс» курсировало в Клайпеду и Лиепаю. Позже экспорт кирпича прекратился, и суда использовались для перевозки пассажиров. К сожалению, после шторма гавань была засыпана песком, поэтому стало ясно, что мост не подходит для плавания.
Мол – популярное место для прогулок с 1892 года. Воздействие времени, моря и ветра разрушило конструкцию, поэтому в 1998 году на бетонных столбах был построен новый мол длиной 470 метров.
Скульптура «Юрате и Каститис» (скульптор Н. Гайгалайте), установленная на соседней площади в 1961 году, тоже стала одним из символов курортного города.
2. Улица Басанавичюса
От площади Юрате и Каститиса начинается знаменитая улица Я. Басанавичяуса, одно из самых любимых туристических мест Литвы. Раньше она называлась улицей, или аллеей Тышкевича. Позже переименована в честь народного патриарха доктора Я. Басанавичюса. Она расположена в исторической части города с множеством зданий традиционной старинной архитектуры, большинство из которых напоминает о почти 200-летней истории курорта.
Самые старые комплексы зданий – Гражина и Алдона. Этот комплекс курортных вилл взят под охрану государства как объект культурного наследия.
Сегодня в этом районе множество кафе и ресторанов, а также масса возможностей для проведения досуга, празднования главных городских событий и годовщин. Каждый посетитель курорта неоднократно пересекает эту улицу.
Место: улица Я. Басанавичюса, Паланга
3. Музей янтаря в Паланге
Музей янтаря, принадлежащий Литовскому национальному художественному музею, был основан 3 августа 1963 года в бывшей усадьбе графа Феликса Тышкевича. Расположенный в прекрасном дворце посреди парка Бируте, музей – один из самых посещаемых в стране.
В музее собраны самые богатые в мире коллекции окаменелостей и предметов из янтаря, в общей сложности около 30 000 экспонатов. В Музее янтаря, отреставрированном в этом году, можно узнать об образовании янтаря, торговых путях, его добыче и обработке.
Залы на первом этаже дворца очаровывают посетителей своей исторической обстановкой, которая создает картину жизни графов в то время. Гости, интересующиеся историей Паланги и семьи Тышкевичей, могут посетить и полюбоваться историческими помещениями: во дворце есть Холл, Церемониальный зал, Красный салон, Большой салон, Кабинет графини, Голубой салон, Кабинет молодого графа, Малый салон. Обстановка дворцовой резиденции воссоздана в залах дворца, где можно увидеть произведения искусства конца 18 – начала 19 веков из интерьеров непосредственно графа Тышкевича и из других дворянских усадеб Литвы. Автор внутренней экспозиции – Ромуальдас Будрис.
На втором этаже находится уникальная выставка янтаря, дополненная археологическими экспонатами и обновленной коллекцией окаменелостей. Посетители также имеют возможность увидеть новую выставку морфологии янтаря.
Подробнее: www.lndm.lt/pgm
4. Парк Бируте
Полное расслабление в Паланге невозможно представить без моря или прогулки по одному из самых живописных парков Северной Европы – парку Бируте. Местность, которую называют «жемчужиной Паланги», каждый год украшают, чтобы сделать ее еще более привлекательной для отдыхающих. Новинка этого года – ночное освещение парка, которое позволяет любителям солнечных закатов продолжить свой незабываемый романтический вечер на природе.
Парк Бируте был устроен на территории бывшего священного леса Бируте и холма Бируте. В конце 19 века граф Тышкевич поручил спроектировать ландшафтный парк знаменитому французскому архитектору Эдуарду-Франсуа Андре. В великолепно устроенном парке много разных видов и настроений, дорожки и клумбы также художественно оформлены.
Эта болотистая территория мызы Тышкевичей раньше была запущенной. По желанию графа на этом месте были выкопаны пруды, а почва использовалась для постройки усадьбы. В этом особняке в стиле неоренессанс, построенном в 1897 году, теперь размещается знаменитый Музей янтаря.
В парке Бируте можно всей семьей насладиться тишиной и уютом, поэтому посещение парка понравится семьям с детьми, молодежи, а также пожилым жителям и гостям Паланги.
Традиционно каждое лето три раза в неделю по четвергам, пятницам и субботам в 18.30 в ротонде парка собираются любители духовой музыки: профессиональный оркестр Паланги дает бесплатные концерты на природе для жителей и гостей города.
Еще одно событие, которое уже более десяти лет привлекает людей в Палангу, в парк Бируте и в Музей янтаря, – серия концертов камерной музыки «Ночные серенады» (лит. «Nakties serenados»).
В сентябре, когда отмечаются Дни парка Бируте, парк расцветает. Мероприятие предназначено для энтузиастов, предпочитающих отдыхать на природе спокойно и комфортно.
Подробнее: www.botanikosparkas.lt
5. Курортный музей Паланги
Курортный музей Паланги был основан 29 августа 2013 года решением городской думы на вилле «Анапилис», в одном из красивейших приморских особняков конца 19 века. В 2016 году вилла была вновь открыта для посещения после реставрации. Точное время постройки здания и автор проекта неизвестны.
Вилла «Анапилис» всегда играла важную роль в культурной жизни Паланги. Ее часто посещали видные общественные и политические деятели, писатели и артисты, здесь располагался музыкальный клуб, где выступали известные музыканты, певцы и танцевальные коллективы, а также предоставлялись помещения для кабинетов сотрудников Культурного центра Паланги.
Курортный музей Паланги играет важную многофункциональную роль, цель которой состоит в сохранении, изучении и экспонировании музейных ценностей, значительной коллекции визуального наследия Паланги и культурных артефактов, обнаруженных в ходе археологических раскопок в Паланге. В музее есть коллекции археологии, истории, фотографии, нумизматики, филателии, фалеристики, изобразительного искусства, Краеведческого общества Паланги, а также коллекции Владаса Жулкуса и Антанаса Урбонаса.
В музее есть традиция ежегодно проводить мероприятия длинной «Музейной ночи», а на городских фестивалях, таких как «Дни Паланги», он служит живым пространством. В музее также проходят регулярные, уже традиционные мероприятия, в том числе художественная выставка «Белая плащаница» (Balta drobulė), конкурс стихов «Хайку Паланге» («Haiku Palangai») и выставка частных коллекций «Паланга. Отражения истории» (Palanga. Istorijos atspindžiai).
Постоянная экспозиция, посвященная истории Паланги, позволяет посетителям пуститься в интерактивное путешествие во времени от начала истории Паланги до наших дней. В музее четыре тематических зоны.
Подробнее: www.kurortomuziejus.lt
6. Курзал Паланги
История Курзала связана с графом Тышкевичем. В 1877 году граф Юозапас Тышкевич построил просторный ресторан, который вскоре превратился в первую гостиницу. Названный по традициям соседних стран, Курзал стал популярным местом отдыха высокопоставленных курортников, так как был не только рестораном, но и читальным залом, бильярдной и игровой комнатой.
После Второй мировой войны Курзал перешел в собственность города Паланги. 25 августа 2002 года здание было полностью разрушено пожаром, а спустя десять лет, 30 мая 2012 года, началась его основательная реконструкция. Была восстановлена кирпичная часть Курзала, воссозданы аутентичные ламели, уложен дубовый паркет, а стены отделаны такими же обоями, что и при семье Тышкевичей. Концертный зал Курзала украшен люстрой конца 18 века.
С 2015 года в Курзале действует Культурно-молодежный центр Паланги. Это современный центр культурного образования, который приветствует и ждет людей разных возрастных групп и социальных слоев, поддерживает народную культуру и продвигает профессиональное искусство посредством различных городских мероприятий в Паланге. Ежегодно Культурно-молодежный центр организует более 250 мероприятий: представительные концерты разных жанров, празднование календарных праздников, фестивали и т. д.
Информация о событиях: www.facebook.com/Palangoskjc
Концертный зал Курзала – храм профессионального искусства.
Сегодня Концертный зал Курзала посвящен профессиональным художественным мероприятиям. Аутентично отреставрированный зал с исключительной акустикой привлекает известных исполнителей классической музыки из Литвы и из-за рубежа. Здесь звучит камерная, хоровая, джазовая и народная музыка. В зале также выступают эстрадные исполнители мирового уровня.
Подробности: www.pkjc.lt
7. Концертный зал Паланги
В конце 2015 года в Паланге открылся новый концертный зал, оснащенный самой современной техникой.
Площадь нового концертного зала составляет почти 5000 квадратных метров, высота – 14 метров над землей, и 6 метров постройки находится под землей. Здание имеет круглую форму и может использоваться для проведения мероприятий круглый год. Система освещения позволяет создавать различные варианты освещения фасада, уникально и освещение самого зала: свет проникает через световой люк и через «прорезные» окна в стене фасада.
В концертном зале есть амфитеатр на 2 200 мест, стулья расставлены вокруг сцены. К качеству зала предъявлялись строгие требования, чтобы обеспечить идеальную акустику. Поэтому в зале использованы только специальные акустические материалы, которые предотвращают эхо и обладают отличными звукоизоляционными свойствами.
Особая акустика
Для концертного зала Паланги использованы самые современные акустические технологии: сцена оборудована 8 микрофонами, в круглом зале 112 динамиков, так что каждый зритель может наслаждаться качественным звуком независимо от места.
Подробности: www.palangosks.lt
8. Аллея графа Тышкевича
Это настоящий променад длиной 230 метров, ведущий от Курзала до улицы Кестучо. Во второй половине 19 века граф Тышкевич основал тут первый парк Паланги; здесь располагалась уникальная дачная аллея, которая начиналась у бывшего Летнего театра (ныне Концертный зал Паланги).
Сегодня аллея графа Тышкевича перенесет вас в прошлое: городское пространство заполнено зданиями конца 19 – начала 20 веков. Обновленная аллея свидетельствует о благодарности жителей Паланги графу Тышкевичу, основавшему курорт. Аллею украшает скульптурная композиция, состоящая из бронзовых статуй графини Антонины-Софии Лонцкой-Тышкевич и графа Феликса Тышкевича. Статуи соединяет декоративная вымостка и металлическая плита, на которой на латыни и литовском языке выгравирован лозунг семьи Тышкевич: «Deligas quen diligas» и «Iširink, kokia myli» («Выбирай то, что любишь»).
Аллея графа Тышкевича украшена оригинальными уличными фонарями в стиле ретро, прогулочной дорожкой и небольшими архитектурными деталями.
С улицы Кестучо аллею украшают отреставрированные исторические резные ворота, которые издавна символизировали тот факт, что отдыхающих ждут и приглашают посетить Курзал, построенный на курорте Тышкевичами.
Согласно материалам, собранным историками Паланги, украшенные резьбой деревянные ворота были созданы по коллекции иллюстраций из книги Ричарда Доршфельдта «Holzbauten der Gegenwart», изданной в 1901 году в Штутгарте. Историки считают этот альбом основным источником проектов деревянного зодчества Паланги.
Место: аллея графа Тышкевича, Паланга
9. Смотровая площадка церкви
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Паланге была построена более ста лет назад и привлекает внимание почти всех прохожих красотой и величием своей неоготической архитектуры. Вызывает восхищение и интерьер церкви: впечатляющая кафедра и три искусно выполненных мраморных алтаря, украшенных барельефами, созданными во Франции.
Статуя Богородицы Марии в центральном алтаре упоминается еще в 17 веке. Два других деревянных алтаря в боковых нефах принадлежали предыдущей деревянной церкви.
Первая небольшая деревянная католическая церковь была построена в Паланге в 1540 году по инициативе королевы Оны Йогайлайте. Вторая, крестообразная с башней и колокольней, возведена в 1590 году по инициативе властей Литвы. В 1767 году снова была выстроена деревянная церковь, просуществовавшая 140 лет.
В 1897 году рядом со старой деревянной церковью началось строительство новой неоготической церкви по проекту шведского архитектора Карла-Эдуарда Страндмана. Строительные работы финансировал граф Феликс Тышкевич. В 1907 году строительство кирпичной церкви было завершено, а старая деревянная церковь – разрушена.
Подробности: www.palangosparapija.lt
10. Музыкальный фонтан
Летом посетителей порадует новый фонтан с музыкой, светом и танцами воды. Из специального списка можно выбрать мелодию для танцующего фонтана и отправить свои предпочтения по смс. Цена песни в исполнении танцующего фонтана – три евро. Гости также могут насладиться бесплатными часовыми представлениями.
Высота и направление струй воды, а также освещение фонтана меняются в зависимости от выбранного произведения. Специальная компьютерная техника управляет струями воды согласно мелодии. Компьютерная технология фонтана автоматически регулирует высоту и угол потока струй в зависимости от направления и силы ветра.
260 водяных струй и 48 ламп всех цветов создают впечатляющий светомузыкальный эффект. Фонтанное оборудование было закуплено в Греции и Италии.
Под бассейном установлены пять мощных немецких насосов, способных выбрасывать основной поток на высоту до 8 метров и поднимать в воздух около 4,3 тонны воды в минуту.
Фонтан Паланги – самый большой танцующий фонтан в Литве по объему поднимаемой воды.
Подробности: www.muzikosjura.lt