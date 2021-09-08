Откройте для себя очарование Паланги!

1. Мол в Паланге

Невозможно представить Палангу без мола, который производит на всех яркое впечатление. Отсюда открывается прекрасный вид на дюны, желтые пляжи и бескрайнее море, здесь шум моря ласкает слух и разносятся крики чаек. Вечера можно комфортно проводить на скамейке с близкими, любуясь чудесными закатами.

В конце 19 века Паланга принадлежала графам Тышкевичам. Они решили построить здесь гавань, чтобы суда могли перевозить кирпичи, сделанные в графском кирпичном дворе. Порт был построен в 1884–1888 годах, и оттуда судно «Феникс» курсировало в Клайпеду и Лиепаю. Позже экспорт кирпича прекратился, и суда использовались для перевозки пассажиров. К сожалению, после шторма гавань была засыпана песком, поэтому стало ясно, что мост не подходит для плавания.

Мол – популярное место для прогулок с 1892 года. Воздействие времени, моря и ветра разрушило конструкцию, поэтому в 1998 году на бетонных столбах был построен новый мол длиной 470 метров.

Скульптура «Юрате и Каститис» (скульптор Н. Гайгалайте), установленная на соседней площади в 1961 году, тоже стала одним из символов курортного города.

2. Улица Басанавичюса

От площади Юрате и Каститиса начинается знаменитая улица Я. Басанавичяуса, одно из самых любимых туристических мест Литвы. Раньше она называлась улицей, или аллеей Тышкевича. Позже переименована в честь народного патриарха доктора Я. Басанавичюса. Она расположена в исторической части города с множеством зданий традиционной старинной архитектуры, большинство из которых напоминает о почти 200-летней истории курорта.

Самые старые комплексы зданий – Гражина и Алдона. Этот комплекс курортных вилл взят под охрану государства как объект культурного наследия.

Сегодня в этом районе множество кафе и ресторанов, а также масса возможностей для проведения досуга, празднования главных городских событий и годовщин. Каждый посетитель курорта неоднократно пересекает эту улицу.

Место: улица Я. Басанавичюса, Паланга

3. Музей янтаря в Паланге