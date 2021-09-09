Велосипедистов просто не замечают в этом буйстве краски: что не так с новыми велосипедными дорожками в Таллинне?
Еще в конце мая в прессе появились сообщения о том, что таллиннская горуправа создаст более 16 километров безопасных полос и маршрутов для велосипедистов. Этого решения ждали многие жители нашего города уже давно, и тут ”помог” COVID-19, который сделал доставку еды на дом необходимостью. Сказали — начали делать!
Сразу же начался скандал. Таллиннец Карл захотел посмотреть на чертежи проекта и узнать, как изменится городское пространство. Власти отказали. "Я на самом деле не удивился такому ответу. Велосипедисты уже пытались получить от города хоть какую-то информацию относительно осуществляемых работ, но безуспешно. Получается, что город не заинтересован в создании наилучшего результата для общественности, а пытается действовать втайне", — сказал Карл.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, одна из причин отказа — постоянные поправки в чертежах: "Выявляются нюансы, которые не были учтены на основании имеющейся карты, и приходится вносить изменения". Через 2 дня чертежи всё-таки были обнародованы.
”Мы провели основательный анализ расположенных в центре города велосипедных дорожек, чтобы найти возможности проезда по тем местам, которые в настоящее время препятствуют плавному движению на велосипеде”, — сказал Михаил Кылварт. И правда, большим плюсом новых велодорожек стало их месторасположение в центре города, которое поможет не только обычным велосипедистам, но и курьерам. К сожалению, больше плюсов я не нашла.
Этим летом велодорожки в центре города начали окрашивать в красный цвет специальным пластиком, который обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью. Также такое решение делает движение более безопасным, поскольку красная полоса привлекает внимание автомобилистов, передаёт "Актуальная камера". Эххх, пластиковый мир победил… После покраски интернет заполонили фото того, как на тротуарах вокруг велодорожек скапливаются высохшие кусочки этого пластика. Он легко разлетается и попадает в почву и канализацию. Я не эколог, но выглядит это неэкологично. Плюс некоторые отмечали, что после покраски велополос велосипеды пачкаются сильнее.
Следующий аргумент: ”обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью”. Чем им обычный асфальт, из которого делают велодорожки большинство стран, не угодил? Эта краска очень текстурная, но не думаю, что отличие от асфальта сильно большое. Да и падать, наверное, весело…
Красная полоса привлекает внимание автомобилистов, а велосипедистов на ней они не замечают! Сколько раз учёные и Варламов должны это сказать? Велосипедистов просто не замечают в этом буйстве краски. Красный цвет отвлекает всех участников дорожного движения, так как он слишком ядрёный.
К счастью, как говорят власти, это только временное решение. Но ничто не мешает им покрасить и новые велополосы в неоново-красный свет.
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