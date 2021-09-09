Велосипедистов просто не замечают в этом буйстве краски: что не так с новыми велосипедными дорожками в Таллинне?

Еще в конце мая в прессе появились сообщения о том, что таллиннская горуправа создаст более 16 километров безопасных полос и маршрутов для велосипедистов. Этого решения ждали многие жители нашего города уже давно, и тут ”помог” COVID-19, который сделал доставку еды на дом необходимостью. Сказали — начали делать!

Сразу же начался скандал. Таллиннец Карл захотел посмотреть на чертежи проекта и узнать, как изменится городское пространство. Власти отказали. "Я на самом деле не удивился такому ответу. Велосипедисты уже пытались получить от города хоть какую-то информацию относительно осуществляемых работ, но безуспешно. Получается, что город не заинтересован в создании наилучшего результата для общественности, а пытается действовать втайне", — сказал Карл.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, одна из причин отказа — постоянные поправки в чертежах: "Выявляются нюансы, которые не были учтены на основании имеющейся карты, и приходится вносить изменения". Через 2 дня чертежи всё-таки были обнародованы.

”Мы провели основательный анализ расположенных в центре города велосипедных дорожек, чтобы найти возможности проезда по тем местам, которые в настоящее время препятствуют плавному движению на велосипеде”, — сказал Михаил Кылварт. И правда, большим плюсом новых велодорожек стало их месторасположение в центре города, которое поможет не только обычным велосипедистам, но и курьерам. К сожалению, больше плюсов я не нашла.