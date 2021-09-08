В следующем году IKEA открывает свой первый магазин в Таллинне и набирает новых сотрудников
«В IKEA мы работаем по принципу, что важны все. Взаимное уважение, взаимная признательность и дружеская атмосфера являются частью повседневной работы. В IKEA все должности одинаково важны, здесь уважают и ценят всех», – сказала Инга Керес, менеджер IКЕА Eesti по кадрам и культуре.
Если IKEA достигнет поставленных целей, бонус получит каждый, независимо от занимаемой должности или отдела, где они работают. Единственное условие – человек должен проработать в компании как минимум один финансовый год. «И не только руководство и отдел продаж, но и уборщики, сотрудники службы безопасности, ресторана, логистики и складской персонал получат премию за проделанную работу.
Вклад каждого сотрудника важен, независимо от должности, где он работает. Так что, если мы будем вместе добиваться наших целей, то сможем вместе радоваться нашим успехам», – сказала Керес.
В IKEA все равны
Равенство – важный принцип IKEA. «Все менеджеры и их команды работают в одних помещениях, переодеваются в одной раздевалке, едят в одном ресторане, дружелюбны друг к другу, и каждый член команды всегда может обратиться к своему менеджеру, – знакомит Керес. – Униформа также способствует созданию чувства единства и командной работы: все сотрудники носят одинаковую рабочую одежду, чтобы все чувствовали себя равными. Наши начальники носят такую же форму. Кроме того, на бирках с именами у нас не указывается название должности, потому что все, независимо от поста, заслуживают равного уважения», – пояснила менеджер по кадрам и культуре IKEA Eesti.
По словам представителя IKEA, принцип равноправия соблюдается во всех сферах деятельности предприятия. Поэтому каждому сотруднику предлагаются дополнительные преимущества – скидка для работников на товары IKEA, обучение и спортивная поддержка через среду Stebby.
«Сотрудники – самая важная часть истории успеха компании, поэтому мы сознательно инвестируем в их развитие и благополучие.
Мы на работе больше, чем коллеги – посвящаем свое время созданию значимых отношений, помощи и постижению друг друга», – рассказывает Керес. Сообщество IKEA строится не только как команда, но и как целостная организация. В IKEA регулярно отмечаются праздники и достижения организации, проходят летние мероприятия, дни шведской кухни или с участием всех команд и сотрудников.
Руководство IKEA считает, что лучше всего объединяет людей еда, поэтому FIKA, или кофе-пауза, является частью культуры труда в Швеции. Это дает возможность расслабиться, помедитировать и пообщаться с коллегами. Кроме того, IKEA предлагает бесплатные горячие напитки, такие как кофе, чай и какао, а также фрукты и овощи.
Место, чтобы начать карьеру или дать ей новый импульс
Один из способов, которым IKEA проявляет заботу о своих сотрудниках, – это создание среды, где они могут развиваться индивидуально и профессионально. «В IKEA у вас есть возможность начать свою карьеру или дать ей новое направление.
Неполный рабочий день, персональный график и гибкость позволяют людям найти организацию работы, которая подходит им больше всего. У нас в IKEA есть ученики, только начинающие свою карьеру, а также профессионалы и другие сотрудники, которые дорастают до руководства фирмы. Кроме того, есть у нас и пожилые работники, которые приходят в IKEA, чтобы изменить направление своей трудовой жизни или карьеры», – пояснила Керес.
Она добавила, что IKEA основывает свою работу на основных ценностях, таких как единство, равенство, благополучие людей и планеты, простота, разделение ответственности и устойчивость: «Мы ценим сотрудников такими, какие они есть. Мы всегда работаем с учетом сначала ценностей, а потом уже компетентности. Для нас очень важно, чтобы ценности компании и будущего сотрудника совпадали!»