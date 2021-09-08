В следующем году IKEA открывает свой первый магазин в Таллинне и набирает новых сотрудников

Один из способов, которым IKEA проявляет заботу о своих сотрудниках, – это создание среды, где они могут развиваться индивидуально и профессионально. «В IKEA у вас есть возможность начать свою карьеру или дать ей новое направление.

Неполный рабочий день, персональный график и гибкость позволяют людям найти организацию работы, которая подходит им больше всего. У нас в IKEA есть ученики, только начинающие свою карьеру, а также профессионалы и другие сотрудники, которые дорастают до руководства фирмы. Кроме того, есть у нас и пожилые работники, которые приходят в IKEA, чтобы изменить направление своей трудовой жизни или карьеры», – пояснила Керес.

Она добавила, что IKEA основывает свою работу на основных ценностях, таких как единство, равенство, благополучие людей и планеты, простота, разделение ответственности и устойчивость: «Мы ценим сотрудников такими, какие они есть. Мы всегда работаем с учетом сначала ценностей, а потом уже компетентности. Для нас очень важно, чтобы ценности компании и будущего сотрудника совпадали!»