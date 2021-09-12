Сдавать можно не только бумагу и бутылки! Куда отнести старые вещи, которые вам больше не нужны?
Многие из нас сортируют мусор и сдают бумагу, бутылки и биомусор отдельно. Но некоторые идут ещё дальше и сортируют то, что обычно кладут в ящик для смешанного мусора. Чтобы стать таким человеком, Вам понадобится несколько ящиков, ID-карта и немного свободного времени, чтобы отвезти мусор на сборочный пункт. Всё остальное Вы сможете узнать из нашей новой статьи.
Что можно сдавать на станциях по приему отходов:
- Пластик с пометкой вида пластмассы (специальные треугольники, чаще всего находятся на дне упаковки);
- листовое стекло;
- упаковка и отходы упаковки (раздельно стекло, бумага, пластик, металл);
- металлолом;
- бумага и картон (сухие);
- непропитанное дерево;
- отсортированные камни, бетон, керамика до 1 м³;
- пригодная к использованию мебель и электрическое и электронное оборудование (то, что его можно использовать повторно определяет работник пункта);
- покрышки легковых автомобилей (бесплатно до 8 штук за один раз);
- годная к использованию одежда и обувь (бесплатно от одного человека в день до 6 мешков объёмом до 100 литров);
- садово-парковые отходы (это стволы и ветки деревьев, отходы, обрезки кустарников, опавшая листва, высохшая трава. Бесплатно от одного человека в день до 6 мешков объёмом до 100 литров);
- опасные бытовые отходы.
Местонахождение станций по приёму отходов в Таллинне
Местонахождение станций по приему отходов в других городах Эстонии
Пярну: Raba 39; Paikre prügi vastuvõtujaamad
Тарту: Jaama 72c; Selli 19
Пайде: Mündi 49
Нарва: Rahu 3b
Выру: Lühike 1
Дополнительная информация по единому телефону для всех станций 616 4000 или на сайте jaatmejaam.ee (там же можно узнать цену переработки, если у вас мусора больше, чем они могут принять бесплатно).
Если же у Вас есть исправные и целые вещи (например, одежда, мебель, посуда, игрушки, книги, обувь, аксессуары, средства для занятий хобби, музыка/кинофильмы, комнатные растения, техника и т. д.), а до станции по приёму отходов ехать далеко, то их также можно сдать в Центр повторного использования. Такие центры находятся в более удобных местах. Их местонахождение можно узнать на сайте.
Если Вы желаете пожертвовать крупногабаритные предметы, например, мебель или массивную бытовую технику, то можно заказать товарный фургон Центра повторного использования! В пределах городов (Таллинн, Тарту, Пярну, Пайде) товарный фургон прибудет совершенно бесплатно. Сфотографируйте жертвуемый предмет и отправьте фото вместе со своими контактными данными по адресу эл. почты kaubik@uuskasutus.ee.
Помните, Вы уже оплатили сбор и переработку упаковки при приобретении товара!
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