Сдавать можно не только бумагу и бутылки! Куда отнести старые вещи, которые вам больше не нужны?

Многие из нас сортируют мусор и сдают бумагу, бутылки и биомусор отдельно. Но некоторые идут ещё дальше и сортируют то, что обычно кладут в ящик для смешанного мусора. Чтобы стать таким человеком, Вам понадобится несколько ящиков, ID-карта и немного свободного времени, чтобы отвезти мусор на сборочный пункт. Всё остальное Вы сможете узнать из нашей новой статьи.

Что можно сдавать на станциях по приему отходов:

Пластик с пометкой вида пластмассы (специальные треугольники, чаще всего находятся на дне упаковки);

листовое стекло;

упаковка и отходы упаковки (раздельно стекло, бумага, пластик, металл);

металлолом;

бумага и картон (сухие);

непропитанное дерево;

отсортированные камни, бетон, керамика до 1 м³;

пригодная к использованию мебель и электрическое и электронное оборудование (то, что его можно использовать повторно определяет работник пункта);

покрышки легковых автомобилей (бесплатно до 8 штук за один раз);

годная к использованию одежда и обувь (бесплатно от одного человека в день до 6 мешков объёмом до 100 литров);

садово-парковые отходы (это стволы и ветки деревьев, отходы, обрезки кустарников, опавшая листва, высохшая трава. Бесплатно от одного человека в день до 6 мешков объёмом до 100 литров);

опасные бытовые отходы.

Местонахождение станций по приёму отходов в Таллинне





Местонахождение станций по приему отходов в других городах Эстонии

Пярну: Raba 39; Paikre prügi vastuvõtujaamad

Тарту: Jaama 72c; Selli 19

Пайде: Mündi 49

Нарва: Rahu 3b

Выру: Lühike 1

Дополнительная информация по единому телефону для всех станций 616 4000 или на сайте jaatmejaam.ee (там же можно узнать цену переработки, если у вас мусора больше, чем они могут принять бесплатно).