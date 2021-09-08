Сексуальные домогательства карьере не помеха. Особенно в России

Предполагаемый инцидент произошел осенью 2017 года. На время расследования предыдущий клуб хоккеиста ”Ванкувер Кэнакс” отстранил игрока от работы в команде. Этим летом ”Ванкувер” поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на один сезон. Виртанен провел в составе ”Ванкувера” шесть сезонов, за которые принял участие в 333 матчах и набрал 103 очка (57 голов + 46 передач).

В России часто подобные обвинения не принимаются в расчет. В феврале 2018 года нашумело дело депутата Госдумы Леонида Слуцкого.