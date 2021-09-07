"Пусть РФ скажет правду": о чем говорят в суде родственники жертв MH17

Фамилии подсудимых — троих россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко — никто из братьев не упомянул. Следствие в Нидерландах считает, что "Боинг" был сбит привезенным из России комплексом ПВО "Бук", и что подсудимые сыграли в этом важную роль. Все четверо на суд не явились и отрицают свою вину, как и Москва отрицает свою причастность к этой трагедии.

Братья рассказывали, какой это шок был, когда они узнали о катастрофе. "Это было как удар в живот", — описал свои ощущения Дэвид, который тогда жил в Лондоне . Все трое рассказали о том, как врачи поставили им диагноз — посттравматическое стрессовой расстройство, как антидепрессанты помогли им жить дальше, как возникли проблемы на работе и в личной жизни. И лишь когда тела родителей были доставлены домой и сыновья развеяли их прах над побережьем Квинсленда, им удалось выйти из состояния транса. Но боль не ушла.

Первыми во вторник, 7 сентября, выступали трое братьев из Австралии , потерявшие в катастрофе родителей — Ховарда и Сьюзэн Хордер. Один, Мэттью, говорил по видеосвязи, двое других, Адам и Дэвид, записали видеообращения. Марк говорил на фоне фотографии родителей и вазы с подсолнухами, ставшими символом трагедии — обломки самолета и тела рухнули в поля подсолнухов в Донецкой области, подконтрольной сепаратистам.

Так в Окружном суде Гааги проходят возобновившиеся 6 сентября 2021 года слушания по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге" "Малайзийских авиалиний", совершавшем рейс MH17 . Около 90 родственников 298 погибших хотят рассказать, как они пережили трагедию. Их выступления продлятся три недели. Это самый эмоционально тяжелый момент с начала процесса в марте 2020 года.

Это похоже на конвейер скорби. Один за другим в зал входят седые мужчины и женщины в черном. Они сдержанно рассказывают о том, о чем им уже семь лет хочется кричать. Адвокат передает письменные показания суду, судья-председатель вежливо благодарит, они выходят. Сотрудники дезинфицируют трибуну — cоблюдение правил гигиены во время пандемии коронавируса. Следующий.

Сплющенное обручальное кольцо

Мэттью сказал, что никогда не простит "Россию и тех, кто несет ответственность". Адам выбрал нейтральные слова, возложив вину на "действия некоторых людей" и возмутившись "дезинформацией некоторых правительств". Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников. Самым эмоциональным моментом в этот день было, когда Дэвид показал обручальные кольца родителей — материнское хорошо сохранилось, а кольцо отца — было сплющено. "На это трудно смотреть, это как визуальный показатель того, что случилось, и того состояния, в котором был отец", — сказал Дэвид. Он обвинил Россию "в кампании дезинформации": "Это само по себе преступление".

"Проклятая небрежность"

После австралийцев в зале суда выступали родственники погибших из Нидерландов, их большинство. Пожилая пара ван Дорн потеряла в катастрофе четверых — дочь Эйприл, ее мужа Бэрри Койджманса и двоих внучек — 12-летнюю Миру и 10-летнюю Ису.

Пока ее муж сидел и с трудом сдерживал слезы, мать Эйприл поделилась с судом личными воспоминаниями — о дочери: как она была талантливым юристом, а в девичестве занимала призовые места на соревнованиях по конному спорту; о внучке Мире, которая "хотела быть как мама" и подарила бабушке браслет, который сама сделала. О причинах катастрофы мать Эйприл сказала коротко: "Проклятая небрежность".

Так же воспринимает произошедшее и Ханс де Борст, потерявший в катастрофе 17-летнюю дочь Эльсемик. Он принес ее потрет и во время его выступления сотрудник суда держал его у него за спиной. Эльсемик летела в Куала-Лумпур отдыхать с бывшей женой Ханса и ее новой семьей. "Я уверен, что они были убиты по ошибке", — сказал де Борст суду. Он добавил, что не держит зла на Россию, но его раздражает "кампания дезинформации", и он хотел бы, чтобы наконец "прозвучала правда" и "можно было двигаться дальше". Судя по выступлениям, это главное желание многих родственников. Де Борст также добавил, что хотел бы дальнейшего раследования.

Бывший банкир рассказал, как с трудом пережил первое время трагедии, когда останки тел собирали несколько месяцев. Его слова о погибшей дочери помогают понять, как чувствовали себя и другие родственники: "Ее тело было целым, но я был разбит вдребезги". Де Борст рассказал, что часто думает, какой бы Эльсемик была сейчас, был бы у нее друг или подруга. Иногда, встретив молодую девушку на улице, ему кажется, что он видит дочь. Но потом быстро понимает — это не она.