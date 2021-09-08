Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре. Финансисты сомневаются, что это хорошо закончится

Харизматичный и популярный 40-летний президент Сальвадора Найиб Букеле, который инициировал принятие закона, утверждает, что эта мера подстегнет экономический рост и сделает проще и дешевле перевод на родину средств, зарабатываемых сальвадорцами за границей. По его словам, около 50 тыс. сальвадорцев уже пользуются биткоином.

"Завтра впервые в истории взоры всего мира будут направлены на Сальвадор, и это произойдет благодаря биткоину", написал он в понедельник в "Твиттере". При этом глава государства признал, что "любой проект, нацеленный в будущее, не приносит результата на следующий день или через месяц".

Tomorrow, for the first time in history, all the eyes of the world will be on El Salvador.#Bitcoin did this.#BTC🌎🇸🇻 https://t.co/h3zO2COYmb — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 6, 2021

Национальный конгресс, где большинство принадлежит сторонникам президента, в июне принял представленный им законопроект через сутки после его поступления в палату.

Ожидаемые выгоды

По оценке Букеле, сограждане будут экономить благодаря нововведению до 400 млн долларов в год. В 2020 году переводы из-за рубежа от полутора миллионов сальвадорцев, работающих в основном в США, составили 5,9 млрд долларов или 23% ВВП Сальвадора — наивысший показатель в мире. Банки взимают за подобные переводы комиссию, они могут занимать несколько дней, и иногда жителям страны приходится приходить за деньгами лично.

Директор проекта Bitcoin Beach, занимающегося продвижением криптовалюты в Сальвадоре, Майк Петерсон указывает, что, в отличие от США и Европы, большинство сальвадорцев не имеют банковских счетов и возможности пользоваться платежными приложениями. "Теперь они получают пропуск в цифровой мир, смогут расплачиваться онлайн, посылать друг другу деньги на расстоянии в сотни миль, и все это при почти нулевой комиссии", — заявил он.