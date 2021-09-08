РЕЦЕПТ | Брауни с кабачком — для тех, кто без ума от шоколада(1)
В последнее время мне нравятся необычные и в тоже время простые в приготовлении блюда. И этот брауни одно из них. Шокоголики однозначно оценят этот пирог.
Понадобится:
Темный шоколад 200 г
Сахар 100 г
Сливочное масло комнатной температуры 140 г
Ванильный экстракт 1 ч. л.
Соль 1/4 ч. л.
Какао- порошок 1 ст. л.
Яйца 2 шт.
Мука 130 г.
Натертый на крупной терке и отжатый от влаги кабачок 100 г
Приготовление:
Взбить яйца с сахаром, добавить ванильный экстракт.
Влить яйца в шоколадно-масляную смесь, перемешать, добавить кабачок и аккуратно перемешать до однородности.
Форму застелить пергаментом, влить в нее тесто. Выпекать 30-35 минут при температуре 190 градусов. При проверке готовности зубочистка не должна быть полностью сухой, так как брауни — влажный пирог.
После выпекания остудить брауни минут 10 и можно доставать. Нарезать квадратиками, полить карамелью и еще теплый подать с шариком мороженого.
И насладиться каждым кусочком!
Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.