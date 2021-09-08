РЕЦЕПТ | Брауни с кабачком — для тех, кто без ума от шоколада

В последнее время мне нравятся необычные и в тоже время простые в приготовлении блюда. И этот брауни одно из них. Шокоголики однозначно оценят этот пирог.

Понадобится:

Темный шоколад 200 г

Сахар 100 г

Сливочное масло комнатной температуры 140 г

Ванильный экстракт 1 ч. л.

Соль 1/4 ч. л.

Какао- порошок 1 ст. л.

Яйца 2 шт.

Мука 130 г.

Натертый на крупной терке и отжатый от влаги кабачок 100 г

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром, добавить ванильный экстракт.

Растопить шоколад с маслом, смесь немного остудить и просеять в нее муку с какао, добавить соль.

Влить яйца в шоколадно-масляную смесь, перемешать, добавить кабачок и аккуратно перемешать до однородности.

Форму застелить пергаментом, влить в нее тесто. Выпекать 30-35 минут при температуре 190 градусов. При проверке готовности зубочистка не должна быть полностью сухой, так как брауни — влажный пирог.

После выпекания остудить брауни минут 10 и можно доставать. Нарезать квадратиками, полить карамелью и еще теплый подать с шариком мороженого.

И насладиться каждым кусочком!

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