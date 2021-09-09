Как понять, что у вас есть мышечные зажимы? Фитнес-тренер рассказывает о симптомах

"Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится как старый рваный башмак и вот — чешет на работу, как будто сваи вколачивает" (Служебный роман).

Смешно? А может быть, знакомо?

Человек — тонкое создание. Жизнь заставляет нас порой надевать панцирь. У каждого он свой. Свой размер, своя тяжесть, своя история… есть он почти у всех, особенно у тех, кто никогда о нем не задумывался. У тебя тоже есть.

Что такое "мышечный панцирь"?



Можно бесконечно скрывать свои жизненные переживания от других и в первую очередь от себя, только вот тело обмануть не получится.

Все, что мы так тщательно давим и скрываем в себе, остается в теле в виде напряжения. И это выработанное годами напряжение мышц тела называется "мышечным панцирем". Постепенно оно перестает замечаться, и мы живем, даже не подозревая о нем.

Мышечный панцирь в это время старательно делает свое недоброе дело. Первые звоночки:

Нехватка сил и энергии. Поддержание панциря требует огромное количество энергии, а это значит, что его носителю этой энергии будет не хватать

Нарушение обмена веществ. Это ведет к ослаблению органов и разным заболеваниям. Мышцы в напряжении пережимают кровеносные сосуды, и в тех местах, где расположился мышечный панцирь, ткани наших органов постоянно недополучают питательные вещества и кислород, разносимый кровью

Гиперчувствительность — заряженный энергией человек бодр, менее чувствителен к климатическим переменам, не зависит от смены погоды. Человек, с дефицитом энергии, реагирует и на дождь, и на перепады давления, и на изменение длины светового дня.

Когда мы тратим всю энергию на поддержание мышечного панциря, то неосознанно стараемся экономить ее на остальном. Сокращается общение, строится стена от внешнего мира. Сил нет ни на что.