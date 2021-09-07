Петровы в гриппе: как Серебренников объединил Линча и Балабанова — обзор каннской премьеры от блогера RusDelfi

При этом, в отличие от многих других фильмов, использующих подобный приём, ”Петровы в гриппе” далеко не всегда ”возвращают” нас в реальность, и где-то на получасе фильма мы начинаем теряться в сюжете и не понимать, стоит ли доверять происходящему на экране. Всё это ещё и сдабривается нарушениями хронологии без объяснения причин. К примеру, где-то в середине фильма нам показывают его концовку, но с другого ракурса, и мы до самой концовки не знаем, что только что её посмотрели.

И уже с первой сцены кино как бы говорит нам: не верьте своим глазам и тому, что происходит. Главный герой (его сыграл Семен Серзин) едет в автобусе и слушает типичные разговоры не самых культурных пассажиров. Один говорит, мол, надо бы правительство всё поставить к стенке и расстрелять. В этот момент Петрова просит выйти из автобуса мужчина в маске и с автоматом. Он даёт герою оружие и просит помочь расстрелять поставленное к стенке правительство. Потом сцена обрывается, и герой переносится в реальность. И вот таких переносов в фантазии и обратно в фильме будет вагон и маленькая тележка. В один момент герой вообще провалится в своё детство и будет вспоминать поход на ёлку в СССР .

Итак, в центре сюжета — простая семья из русской провинции с простой фамилией Петровы. Муж работает автомехаником, жена — библиотекарем, сын ходит в школу. Как обычно бывает у русской семьи, пара в разводе. И так случается, что незадолго до нового года все заболевают гриппом.

”Петровы в гриппе” — это тот фильм, про который очень сложно говорить. Понимаете, его невозможно оценить по стандартным пунктам: такой-то сюжет, такие-то персонажи, такая-то музыка, такая-то атмосфера, такая-то мораль. Просто потому, что это кино-головоломка, в которой очень легко можно запутаться и утонуть. И поначалу со мной происходило именно это. Но давайте попробуем собраться с мыслями и рассказать, что же это за фильм.

И вот я уже два часа сижу перед пустым листом вордовского файла и решительно не знаю, что мне вам рассказать.

Уфф… Я оказался в очень непростой ситуации. Попав на пресс-показ ”Петровых в гриппе”, я вошёл в привилегированную касту, кому удалось посмотреть фильм до официального выхода в прокат. Чтобы вы понимали: в эту категорию входят, например, зрители Каннского кинофестиваля. Но в то же время я взвалил на себя обязанность рассказать о том, что я увидел, и уговорить вас идти или не идти на это кино.

Короче говоря, у меня сложилось стойкое впечатление, что я смотрю фильм Дэвида Линча в сеттинге Алексея Балабанова или Юрия Быкова.

От наших режиссёров кино получило давящую атмосферу русской провинции и безысходности с кучей узнаваемых элементов (к примеру, шторы-висюльки из скрепок и вырезанных открыток). Балабановщины фильму добавлял ещё и выбор саундтрека. К примеру, в самом начале звучит песня Егора Летова ”Отряд не заметил потери бойца”, а в один момент начинает играть Фёдор Чистяков.

Вообще я обычно такие фильмы воспринимаю с большим трудом: я слишком много насмотрелся этого в жизни (и продолжаю видеть), так что смотреть повторение ещё и на экране уже выше моих сил. В более юном возрасте это давалось легче. Но Серебренников не был бы Серебренниковым, если бы не подал это в совершенно другой обёртке. У него фильм внезапно становится пронизан чёрным-пречёрным юмором, от которого было реально очень смешно.

Что касается сюжета и атмосферы. Дело в том, что я не могу полюбить Линча. Вроде бы человек, интересующийся кино, обязан любить Линча и считать его величайшим режиссёром всех времен и народов, но фильмы ”10% покажу, остальные 90% додумайте сами или посмотрите разбор на ютубе” — это не мой жанр.

И поначалу ”Петровы в гриппе” выглядят именно так. Где-то три четверти фильма я вообще пытался понять, что здесь происходит и в чём вообще смысл.

И тем кайфовее было для меня в последнюю четверть размотать сюжет и понять смысл и основную идею фильма. Ну, по крайней мере, я думаю, что я понял. Конечно, велика вероятность, что кинобыдло вроде меня додумало идею само, а затем подогнало происходившее на экране под неправильно понятую мысль. Однако мысль в целом сочетается с тем, что я увидел.

В конце все запутанные истории начинают сплетаться воедино, появляются объяснения даже там, где их вообще не ждёшь. Например, прикол с запасом аспирина. Не буду спойлерить, но пожалуй, именно аспирин для меня расставил всё по своим местам. И мне показалось, что основной авторский замысел — нужно уметь слушать и понимать других людей. Умение посмотреть на конфликт чужими глазами, с другого угла, умение выслушать другую сторону — это величайший дар, который поможет разрешить даже мёртвую ситуацию.

Но я вполне допускаю, что смысл был совсем в другом. В конце концов, я не считаю себя киноэстетом или киногением. И честно признаюсь, что понял далеко не все сцены. К примеру, почему для одного персонажа во время стресса люди кажутся голыми. Или к чему в кино была гачи-сцена (кроме того, что это было нереально смешно, я хохотал как ненормальный).

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