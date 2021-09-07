07.09.2021, 13:57
Известный боец ММА Александр Емельяненко оскорбил женщин странным сравнением
Фото: Scanpix
Боец Александр Емельяненко рассказал, почему он против женских единоборств, сообщает Gazeta.ru.
”Не приветствую женские бои. Виды спорта делятся на мужские и на женские. Женские — гимнастика, фигурное катание, какие-нибудь танцы. Но никак не тяжелая атлетика и не борьба, когда уши, как пельмени. Не бокс, когда носы поломанные. Не ММА, когда все лица в шрамах”, — сказал Емельяненко.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо. В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед.