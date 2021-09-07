Тренируемся дома: несложный комплекс упражнений для тех, кто ленится ходить в зал

1. Выпады вперёд — 3 раза по 15 раз на каждую ногу. 2. Приседания на стул — 3 раза по 21 раз. 3. "Зашагивание" на стул — 3 раза по 10 раз на каждую ногу. 4. Ягодичный мостик — 1 подход по 100 раз (если 100 повторений за один подход для вас много, можно сделать 2 подхода по 50 раз, с отдыхом в 1 минуту между подходами).

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